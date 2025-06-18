獨／自然人憑證補破網有解 將採兩大措施恢復憑證開戶

自然人憑證補破網有解。金管會今日由銀行局出面邀集銀行業者、電信業者，和數發部、警政署開會，由於視訊補強的技術難度太高，與會人士透露，最後決定採取兩大措施，一是由電信業者提供門號驗證，另一種方式則是透過他行帳戶的該申請人的包括門號等個資來驗證，兩者擇一。

據了解，財金公司和台網公司將各自搭建平台，若是透過他行帳戶資料來核驗自然人憑證持有者的身分，就由財金公司作為提供資料的平台，若是向電信業者索取該申辦人的門號來核驗身份，則可透過台網公司建立的平台來執行。

銀行局長童政彰先前已指出，不允許銀行直接用「去風險化」的方式，全面拒絕透過自然人驗證開戶，而且表示會在短期內召開會議找到補救的辦法。與會者指出，銀行公會將調查每家銀行的系統可完成和這兩大平台串接的時間點，一旦串接完成，自然人憑證開戶的功能，就可在銀行體系全面恢復，亦即，現在已停辦自然人憑證開戶的17家銀行，透過該身份驗證機制對「人頭戶」問題補破網之後，就能重新恢復開戶。