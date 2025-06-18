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客家幣7月1日正式啟動 推動客庄經濟與客語傳承

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

客家委員會為獎勵客語傳承，同時鼓勵民眾走入客庄接觸客家語言及認識客庄，特與店家合作-建構客語使用環境；同時，客家委員會也是首家部會透過數位發展部「政府發放共用基礎平臺」進行領取資格核驗，同時介接中央銀行「數位公共建設金流平臺」及結合TWQR，發放28萬份面額1,000元之數位客家幣。

18日上午於國立臺灣博物館南門館-小白宮辦理「客家幣宣告記者會」，由客委會古主任委員秀妃宣告啟動，並邀請數位發展部、中央銀行、財金資訊股、關貿網路股份有限公司、17家金融/電支機構，包含台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、上海、兆豐、臺企銀、農金資、中華郵政、元大、永豐、玉山、台新、中信、一卡通、臺灣行動支付股份有限公司及客家文化重點發展區11個縣市政府等協辦單位代表蒞臨現場，一同為客家幣啟動揭開序幕。

客委會主任委員古秀妃表示，「我們希望透過「客家幣」的發放，讓獲表揚為客語家庭成員、114年通過客語認證及18~49歲登記中籤者3類民眾，到11個縣市70個客家文化重點發展區「𠊎講客」客家幣合作店家消費，特別邀請11個縣市政府簽署推廣𠊎講客宣言，推動各合作店家成為客語推動發電機，鼓勵民眾走入客庄探索客庄、認識客庄文化，期望藉由數位支付與店家使用客語互動的日常應用，將「講客語」提升成為全民參與的文化傳承運動，擴大客語使用族群。只要民眾在消費過程中接觸或學習開口講客語，便可讓客語自然地融入生活中，締造客家語言傳承與客庄經濟提升的雙贏局面」。

獲表揚為客語家庭成員及今年通過客語認證者，無須登記，7月1日起會陸續收到以掛號寄送之紙本客家幣QR Code；另18~49歲民眾7月1日上午9點起至7月30日中午12點止於配合客家幣之合作金融/電支機構數位錢包登記，如登錄超過25萬份（發放數量），將以抽籤方式抽出身分證字號末位N碼；為確保登記順利，客委會特別強調前5天將以身分證字號最末碼(尾數)進行分流，7月1日身分證字號尾數為0、1登記；7月2日身分證字號尾數為2、3登記；7月3日身分證字號尾數為4、5登記；7月4日身分證字號尾數為6、7登記；7月5日身分證字號尾數為8、9登記。另為刺激符合18~49歲民眾自7月1至30日間踴躍登記，計有15家合作金融機構提供加碼優惠100元，共計4萬5,000份。

民眾領取客家幣數位券後，於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作𠊎講客店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自今年8月1日起至明年6月30日止。更多詳情請至客家幣官網www.hakkacoin.com.tw或洽詢客家幣免付費客服電話0800-525-168（服務時段：每日09:00～18:00）。


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