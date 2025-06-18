收入高最好貸？年收這區間 核貸成數平均72.96%最優
近期傳言購屋族年薪不滿150萬，申請新青安貸款遭婉拒，到底年收入多少最好貸，台灣房屋集團趨勢中心統計2025年第一季聯徵中心資料，平均核貸成數71.82%，年收120至160萬的申貸族，平均貸款成數最高，達72.96%，其次為80至120萬年收者也有72.94%。不過核貸成數也不是年收越高就越好，年收80萬以下和300萬以上族群，平均核貸成數減至70.9%左右。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行核貸除了看不動產擔保品條件，最主要看申貸人財務能力，會顧慮收入負債比，也就是房貸和包括其他貸款等債務不得大於年收入的七成，否則會酌情降低核貸金額，甚至拒貸，因此年薪低，購買總價較高的物件，會面臨貸不滿八成的問題，或是名下已經多筆房貸，更會受限貸令影響，需提高自備款佔比。
張旭嵐指出，日前有購屋者購買1200萬房，申請新青安未果，若以8成貸款、40年期、優惠利率1.775%估算，回推每月要繳交的貸款金額約2.8萬元，以還款金額佔所得的3~4成換算，年薪需達百萬元以上，若考量每月基本生活費動輒2萬起跳，薪資水準還須進一步提高，才較符合銀行對還款能力的評估。這也反映出，儘管政策提供新青安利率補貼，但銀行仍嚴格審核申貸人的財務條件。
張旭嵐說，觀察2024年第一季，整體平均房貸利率也從2.11%，拉升到今年同期的2.36%，增加了0.25%，其中年收120萬以下申貸族，利率2.34%最甜，而年薪越高，反而利率越高，年收300萬房貸族達2.44%。
第一建經研究中心副理張菱育表示，今年第一季年收80萬元以下的申貸人目前仍佔45.3%，顯示首購族還是購屋主力，目前仍有新青安貸款等政策提供利率補貼，因此整體貸款條件相對優惠。不過購屋者應更重視自身財務條件與還款能力的評估，避免在寬限期與優惠利率期結束後，因利率上升或月付金暴增而產生財務壓力。特別是收入有限的首購族群，更應預留資金緩衝空間，審慎規劃購屋計畫，以降低未來違約風險。
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