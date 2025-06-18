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金管會3招強化管理 銀行自然人憑證驗證3個月內恢復

中央社／ 台北18日電

部分銀行暫停自然人憑證開設數存戶，金管會今天邀國銀開會討論風險管理措施，除了搭配視訊外，也提出3方式加強管理，銀行可採取搭配客戶在其他銀行臨櫃開戶資訊、電信資料、調整交易額度3方式，銀行調整後就可恢復受理自然人憑證，最遲3個月內可恢復。

目前10多家銀行暫停使用自然人憑證作為開設數位存款帳戶的驗證方式，引發外界高度關注。金管會銀行局今天上午邀20多家國銀、銀行公會、數發部、內政部、高檢署等討論自然人憑證加強風險管理措施。

金管會官員告訴中央社記者，近期有銀行暫停使用自然人憑證驗證，主要是因民眾把自然人憑證交付他人，而非憑證有資安問題。銀行現行已經有透過自然人憑證加上視訊方式來作驗證，今天開會討論，除了視訊之外，也提出3種可採取的強化管理方式。

金管會說明，銀行可採取加強審查、確認客戶身分方式，開會討論主要有3方式可採行，第1，搭配客戶在其他銀行臨櫃開立的存款帳戶資訊，第2，搭配電信資料查詢，以申請人手機跟電信業者確認是否為同一人等，前2種方式會中有較多討論。

第3，銀行可考慮調整交易限額來作為風險控管方式。官員舉例，如果銀行還是維持只用自然人憑證作驗證，沒搭配其他額外方式，可以考慮調降交易額度，像是轉帳金額調降，但這部分以銀行評估為主，業者也可以選擇不調整交易額度。

至於後續希望銀行何時恢復使用自然人憑證，金管會官員說明，會請銀行盡快完成作業流程調整，恢復受理使用自然人憑證，原則上銀行最慢3個月內會恢復使用自然人憑證，如果業者調整很快，更早恢復也沒問題。

銀行調整後是否需要再報金管會，官員解釋，後續將持續了解銀行辦理狀況，這部分牽涉銀行資訊系統、各家規範也有差異，銀行準備好強化措施就可恢復受理使用自然人憑證，不用特別再報主管機關。

金管會銀行局長童政彰日前表示，自然人憑證安全性很高，並無問題，目前案件多數是民眾的自然人憑證，可能被騙或是主動交給詐騙集團，現階段部分銀行先暫停使用，但不能因此完全不用，畢竟「高速公路不安全，不能因此就不讓車子上高速公路」。


金管會 視訊 自然人憑證

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