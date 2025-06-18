快訊

下到入夜！16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

房門爆裂！女房東穿白衣破門闖屋畫面曝 樋口飯糰老闆按鈴告了

台中五億高中生案今判「婚姻無效」！夏男已入獄還拿不到遺產

中信證通過7.96億元資本公積 發放予母公司中信金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信證18日召開股東臨時會，會中通過一項重要決議，將資本公積新台幣7億9,619萬894元，以現金方式發放予母公司中信金（2891）。該項分派案由董事會依金融控股公司法第15條規定行使股東會職權，並授權董事長訂定資本公積現金分派基準日與發放日。

此次資本公積現金發放案，並非針對一般股東，而是專門撥付給中信金控，展現中國信託集團內部資源調度與資本運用靈活性。根據公司說明，資本公積的運用有助於提升資本效率，也為集團資源整合提供財務支撐。

依據《金融控股公司法》第15條規定，金融控股子公司如為全資子公司，其股東會職權可由董事會代行。中信證作為中信金控百分之百持股的子公司，得以依法由董事會決議資本公積發放事宜，而無須召開一般性股東會。

金融業者認為，資本公積現金發放可視為集團內部現金調度的正常操作，對中信金控整體資本結構與流動性管理可能具正面效益，未來也有助於中信金控進行資源再配置或投資規劃。


董事長 股東會 中信金控

延伸閱讀

高雄大樹「黑巨獸」吃掉綠山林 市府7度開罰未改善令終止開發送辦

80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 擬7月底上路

120元便當竟見「一整隻蟑螂」 台鐵致歉：全面清消改善

港籍男搭長榮飛台灣「機上抽電子煙」 落地遭送辦起訴

相關新聞

收入高最好貸？年收這區間 核貸成數平均72.96%最優

近期傳言購屋族年薪不滿150萬，申請新青安貸款遭婉拒，到底年收入多少最好貸，台灣房屋集團趨勢中心統計2025年第一季聯徵...

日本央行不升息使日圓走弱加上台幣走強 日圓新低價再現

日本銀行昨日會議決策利率不動，日圓匯率也應聲走弱來到145兌1美元價位，適逢台幣匯率升值，因此更使得台幣兌日圓匯率再現「...

台灣設主權基金 三三會林伯豐提建言：要有高獲利和透明性

三三會今日舉行6月例會，三三會理事長林伯豐對政府準備成立主權基金一事，提出包括「訂立專法」、「引入國際專業人才」、「強化...

基富通用戶突破30萬人 7月外幣基金也能低檔自動加碼

2025年來投資市場受到關稅戰影響而信心低落，但基富通推廣「普惠金融」不停歇，無論開戶數或申購量均保持成長態勢，累積受益...

伊朗國銀遭駭 KPMG：台灣金融機構需慎防 民眾也應自保

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日遭駭客集團發動毀滅性攻擊，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表...

伊朗銀行遭駭癱瘓 KPMG 籲提高警覺：網攻恐成新常態

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日驚傳遭駭客發動毀滅性攻擊，大量數位系統癱瘓、ATM與線上金融服務全面停擺。K...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。