中信證通過7.96億元資本公積 發放予母公司中信金
中信證18日召開股東臨時會，會中通過一項重要決議，將資本公積新台幣7億9,619萬894元，以現金方式發放予母公司中信金（2891）。該項分派案由董事會依金融控股公司法第15條規定行使股東會職權，並授權董事長訂定資本公積現金分派基準日與發放日。
此次資本公積現金發放案，並非針對一般股東，而是專門撥付給中信金控，展現中國信託集團內部資源調度與資本運用靈活性。根據公司說明，資本公積的運用有助於提升資本效率，也為集團資源整合提供財務支撐。
依據《金融控股公司法》第15條規定，金融控股子公司如為全資子公司，其股東會職權可由董事會代行。中信證作為中信金控百分之百持股的子公司，得以依法由董事會決議資本公積發放事宜，而無須召開一般性股東會。
金融業者認為，資本公積現金發放可視為集團內部現金調度的正常操作，對中信金控整體資本結構與流動性管理可能具正面效益，未來也有助於中信金控進行資源再配置或投資規劃。
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