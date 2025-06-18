新光人壽為味全龍主場開球 攜手調查局落實普惠金融

新光人壽長期支持國內棒球發展，並結合職棒賽事作為向大眾推廣金融防詐的橋梁，讓識詐觀念融入民眾生活，於17日與法務部調查局聯名合作金融防詐宣導，攜手在天母棒球場為味全龍的賽事開球，由新光人壽副董事長洪士琪擔任打者、調查局局長陳白立扮演投手，齊心推展識詐教育，呼籲全民一起來防詐，展現新壽落實普惠金融與守護金融消費者的堅定決心。

新光人壽自去年起展開與中華職棒味全龍合作，本次於味全龍主場除了進行開球儀式外，也特別邀請台新金控董事長吳東亮、新光人壽董事長魏寶生及副董事長洪士琪，與調查局局長陳白立、副局長吳以公、處長徐國楨一同舉起防詐宣傳布條，期望大眾提升對金融詐騙的認知與防範的重視，更期望能守護全民的資產安全，為國人建構更安全的金融環境。

有鑑於台灣詐騙案屢創新高，民眾對詐騙的警覺性與防範能力普遍不足，新光人壽去年即推出「新光165全民防詐網」，提供各類常見詐騙手法與案例警示，並傳授實用防詐技巧，協助民眾提升識詐能力，另建置多達十國語言的保戶重要權益宣導，讓防詐不分國界，盡心守護廣大保戶權益。

為了讓前來球場觀賽的大小球迷，在現場都能接受到防詐新知，本次新光人壽及調查局在場外亦設有「全民防詐」攤位，透過互動問答的生活化方式，提供球迷們實用的詐騙預防知識與對策，盼減少下一位受害者產生的風險。包括魏寶生、洪士琪、新壽總經理黃敏義、多位副總經理及調查局各局處首長均親臨攤位，一同展現政府與企業攜手打詐的堅定決心。

同時，適逢6月15日警察節甫過，味全龍也在節日後的首個主場賽事，邀請全台500組警察家庭前往天母主場免費觀賞棒球賽，讓辛苦的警察們攜眷進場共享親子時光。值得一提的是，台新金控董事長吳東亮曾任中華民國警察之友會總會長，現在也以榮譽理事長的身分，與新壽的長官、同仁們一同向辛勞的警察們致敬，感謝所有警察全年無休站在第一線打擊犯罪、維護社會秩序，做民眾最堅實的後盾。

面對近年詐騙手法日新月異，新光人壽也多管齊下，透過多元舉措積極展開各種防詐具體作為。如針對企業員工展開不定期的教育訓練課程，讓阻詐內化為員工DNA，並開發跨公司資料警示系統及關懷探知標籤(CISPT)系統，有效防制詐騙的發生；對於社會大眾及保戶，則舉辦一系列新住民及高齡防詐宣導座談會，也啟動「68288」官方專屬發送簡碼服務，讓詐騙案件發生率降低，保障民眾珍貴資產的安全。

新光人壽致力ESG永續經營，長期以來對許多運動推廣投入大量心血，實踐運動企業的社會責任的同時，也結合不同活動以深化金融保險教育。未來，新壽會透過更多元的面向，持續支持國內體育發展，並落實普惠金融理念，努力協助提升全民金融防詐、投資理財與風險管理正確觀念，期許成為大眾最值得信賴的保險品牌企業。