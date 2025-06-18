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中信銀理財趨勢調查 七成民眾擔心這件事

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

在全球市場受政經情勢動盪影響之際，民眾理財行為也出現明顯變化。中信銀18日公布「2025年第二季理財趨勢調查」，顯示七成受訪者對關稅政策、美中關係等情勢感到不安，近六成表示採取暫緩資金投入、觀望市場的策略。

此次調查顯示，儘管投資情緒轉趨保守，但部分資產類別仍獲高度關注。其中，有74%的受訪者對台股與境內ETF感興趣，尤其以25至30歲的年輕族群最為積極，顯示新世代雖資本規模相對有限，仍願意透過具成長潛力的ETF逐步累積資產。美股及美國ETF亦獲34%受訪者青睞，其次為黃金、美元等避險資產（29%）。

此外，近四成受訪者表示，每月願投入薪資的16%至30%進行理財，展現穩定投資意願。然而，投資過程中也遭遇不少障礙，包括「資金太少可選工具有限」（39%）、「時間零碎難以研究」（31%）與「擔心波動導致損失」（31%）。

中信銀行指出，面對這類難題，民眾可考慮定期定額投資策略，以分散風險並養成紀律。該行提供多種數位理財工具協助民眾布局，包括基金與ETF定期定額投資方案、全方位家庭理財健診試算等，協助量化財務目標與風險承受度。

雖然調查凸顯市場不安情緒，但也展現民眾在不確定環境下對穩健理財的需求。中信銀提醒，資產配置宜以長期規劃為核心，並可視個人風險承受能力，選擇合適的工具如定存、ETF或主題基金，穩中求進應對市場變局。


中信銀行 ETF

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