快訊

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

國泰證邀同仁體驗「彭祖與鐵拐」 盼打造溫暖銀髮服務

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國泰證券舉辦「彭祖與鐵拐雙體驗」，實際模擬高齡、失能患者行動不便的挑戰，激發同仁的同理心。圖／業者提供
國泰證券舉辦「彭祖與鐵拐雙體驗」，實際模擬高齡、失能患者行動不便的挑戰，激發同仁的同理心。圖／業者提供

國泰證券長期關注多元客戶的需求與高齡照護議題，今年台灣正式邁入超高齡社會，為了提供多元族群更友善的金融服務，國泰證券領先同業舉辦「彭祖與鐵拐雙體驗」活動，吸引將近80位同仁熱情參與。

活動中，同仁透過穿戴特殊模擬裝備與闖關情境，體驗銀髮族群與失能者的日常困境。不僅激發同仁對長輩、特殊需求顧客的同理心，也為國泰證券提供貼近客戶需求的客製化服務奠定基礎，落實「以人為本」的服務精神。

在彭祖體驗中，國泰證券同仁穿戴高齡模擬裝備，感受駝背、視力模糊等生理退化帶來的困擾，並在室內設置上下樓梯、彎腰取物等關卡，挑戰高齡生活的日常。而「鐵拐體驗」則透過限制肢體行動，模擬中風後失能，半身偏癱、痙攣無力的情況，挑戰者要在肢體限制下，完成取物、著裝、進食、坐躺起身等任務。

同仁參與後更了解顧客感受，紛紛表示，「透過體驗，讓我更能掌握弱勢族群與高齡客戶的需求」、「未來我會對長者給予更多包容跟同理心，如果服務環境的規劃跟設計能貼近長者需求，一定會讓客戶更自在」。

國泰證券累積多年服務銀髮客戶的經驗，除了持續精進便利的線上金融服務，因應老年人口持續增長，去年更在全台9間實體分公司啟動「銀色櫃台」、提供多項無障礙設備，打造高齡快速通關服務。

國泰證券表示，藉由此次體驗活動，鼓勵同仁在面對長輩或身心功能受限的客戶時，能換位思考，並轉化為實際服務作為，也期盼未來，國泰證券從行動協助、溝通方式到金融商品設計上，都更貼近使用者需求，建立「看見需求、回應需求」的服務，為銀髮金融生活帶來更多便利及高品質體驗。展望未來，國泰證券也將持續結合公益資源與員工教育，共創更溫暖的銀髮金融環境。


國泰

延伸閱讀

多檔保證金調整

國泰證複委託 穩坐龍頭

國泰台大產學團隊估美聯準會今年最多降息2碼 9月將先降1碼

台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

相關新聞

日本央行不升息使日圓走弱加上台幣走強 日圓新低價再現

日本銀行昨日會議決策利率不動，日圓匯率也應聲走弱來到145兌1美元價位，適逢台幣匯率升值，因此更使得台幣兌日圓匯率再現「...

台灣設主權基金 三三會林伯豐提建言：要有高獲利和透明性

三三會今日舉行6月例會，三三會理事長林伯豐對政府準備成立主權基金一事，提出包括「訂立專法」、「引入國際專業人才」、「強化...

基富通用戶突破30萬人 7月外幣基金也能低檔自動加碼

2025年來投資市場受到關稅戰影響而信心低落，但基富通推廣「普惠金融」不停歇，無論開戶數或申購量均保持成長態勢，累積受益...

伊朗國銀遭駭 KPMG：台灣金融機構需慎防 民眾也應自保

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日遭駭客集團發動毀滅性攻擊，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表...

伊朗銀行遭駭癱瘓 KPMG 籲提高警覺：網攻恐成新常態

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日驚傳遭駭客發動毀滅性攻擊，大量數位系統癱瘓、ATM與線上金融服務全面停擺。K...

中信銀最新理財調查顯示 逾7成民眾偏好投資台股和境內ETF　

中國信託銀行今日發布「2025年第二季理財趨勢調查」，這份最新的統計結果顯示，市場不穩定期間有7成民眾偏好台股、境內ET...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。