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遠雄人壽攜手台南市政府推動微型保險 深化在地公益

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽攜手台南市政府推動微型保險，台南市市長黃偉哲致贈感謝狀。遠雄人壽／提供
遠雄人壽攜手台南市政府推動微型保險，台南市市長黃偉哲致贈感謝狀。遠雄人壽／提供

遠雄人壽長期秉持保險助人的初心，以實際行動回應社會需求，多年來積極推動微型保險，為弱勢族群提供一年期傷害保障，協助他們在意外發生時獲得補償，減輕家庭負擔，遠雄人壽多年與台南市政府及朝興社會福利慈善事業基金會攜手合作推動微型保險，由基金會擔任要保人，今年預計近3,000名台南市民受惠。自2015年起，遠雄人壽已與新北、台南、高雄市政府及超過50個社福團體合作，累計守護逾4.2萬人，累計承保金額高達190億元，充分落實普惠保障的精神。

除了微型保險，遠雄人壽也積極拓展公益觸角，串連台南在地資源，打造多元共好的關懷行動。在照顧支持方面，遠雄人壽投入「家庭照顧者喘息服務計畫」，在台南推動照顧者支持服務，並且結合藝術輔療與即興劇課程，讓身心俱疲的家庭照顧者獲得喘息機會，也提高社會大眾對家庭照護議題的關注。

生態教育方面，遠雄人壽推動「守護億隻鴞」行動，在台南東山區設立生態復育基地，與屏東科技大學、在地青農合作，在基地中設置領角鴞巢箱與棲架，進行棲地監測與保育行動。同時深入校園推動生態教育，與台南聖賢國小攜手舉辦生態體驗課程，透過實作引導孩童認識貓頭鷹生態與健康農業觀念，並捐贈生態繪本，讓學習持續延伸至課後。

關懷行動也走入社區，遠雄人壽Family志工團前往台南東山聖賢社區，陪伴獨居長者進行居家整理與DIY樂活陪伴，並在社區共耕園親手種下玉米種子，實質參與共餐資源的補給。此外，持續推動生態米公益行動，捐贈台南東山友善耕作的「貓頭鷹生態米」予安得烈食物銀行，串連起環境永續與社會關懷。未來遠雄人壽將持續深化與台南市府、社福團體、學校的夥伴關係，讓保障不只是保險，而是一份有溫度的力量，陪伴每個家庭走得更穩、更安心。


遠雄人壽 生態 微型保險

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