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台灣設主權基金，三三會林伯豐提建言：要有高獲利和透明性

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐針對台灣設立主權基金一事，指出資金來源不宜使用外匯存底。圖／本報資料照
三三會理事長林伯豐針對台灣設立主權基金一事，指出資金來源不宜使用外匯存底。圖／本報資料照

三三會今日舉行6月例會，三三會理事長林伯豐對政府準備成立主權基金一事，提出包括「訂立專法」、「引入國際專業人才」、「強化資訊揭露與審計機制」、「設立固定比例的稅收導入基金」，以及「商業投資和扶植產業並重」五大建言。

林伯豐說，主權基金的設立是具有戰略意義的政策選擇，但要有完整配套措施，他建議一要先訂立專法，明確設定設立宗旨與目標，參考挪威政府養老基金與新加坡淡馬錫，建立有高獲利性和透明性的基金。

二是引入國際專業人才與本土培育並行，引進具有國際主權基金操作經驗的人才，也要建立本地專業團隊。

三是強化資訊揭露與審計機制，每年公布投資績效、風險報告與社會責任報告，並接受第三方審計。

四是建議資金來源不宜使用外匯存底，以政府預算盈餘、資產活化收益（閒置土地、公有資產開發），設立固定比例的稅收（如營業稅、碳費）導入基金。

五則建議應以商業投資和扶植產業並重，部分資金支持本土關鍵技術、創新產業及傳產轉型升級。

林伯豐今天也被問及對匯率動盪看法，他指出，新台幣匯率每升值1%，科技產業每股盈餘下滑約1.5％，導致企業產生匯兌損失，他重申政府要穩定匯市、維持對大陸的出口市場、減少對美順差、推動產業轉型。

新台幣兌美元匯率近期頻頻衝破29.5元整數關卡，尤其2025年5月2日，新台幣對美元匯率單日升值幅度更高達3.07%，創下16個月以來最大升幅。

林伯豐今天說，自己不是匯率專家，但是雖然目前中央銀行努力維持在29.5元，工商界的期待是能維持在30元，升值導致企業產生匯兌損失，特別衝擊工具機產業、保險業和金融業。


美元匯率 林伯豐 新台幣

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