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基富通用戶突破30萬人 7月外幣基金也能低檔自動加碼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通「好享加－低檔智動投」三大特色。(資料來源：基富通)
基富通「好享加－低檔智動投」三大特色。(資料來源：基富通)

2025年來投資市場受到關稅戰影響而信心低落，但基富通推廣「普惠金融」不停歇，無論開戶數或申購量均保持成長態勢，累積受益人數近期更突破30萬人大關。為了滿足多元理財需求，並幫助投資人應對市場波動，自7月起，將進一步開放「低檔自動加碼機制」擴大至外幣計價基金。

基富通總經理王浩宇表示，非常感謝國人的認同與基金業者的共同支持，即使今年來股匯債市劇烈震盪，開戶數亦能夠新增約1萬人，累積受益人數突破30萬人。其中，定期定額人數約12萬人，占比達到四成，平均每筆扣款金額約5,000元，金額不高且分散，反映出平台推廣普惠金融的成效。

王浩宇表示，基富通成立至今將近十年，都在鼓勵長期紀律理財的重要性。以主打退休準備的「好享退」和「好好退休」專案為例，雖然初期都遭遇市場黑天鵝的波及，但專案基金藉由定期定額的投資方式展現韌性，突破景氣循環考驗的實績，印證長期投資的價值，並獲得投資人肯定。

另外，結合定期定額與低檔自動加碼機制的「低檔智動投」，因為既有定期定額契約即可設定，而且經由專家學者實證建議採取嚴謹且合理的加碼條件，及設定方式選項化讓新手投資人也能快速上手，所以自去年8月推出以後，使用人數與交易金額皆倍數成長，幫助許多投資人度過今年上半年的市場低潮。

面對未來市場的不確定性，及滿足多元理財需求，基富通的「低檔智動投」服務也將再升級，適用基金除原本的台幣申購之外，7月起將擴大至外幣計價級別的股票型與平衡型基金，也就是投資人可使用美元、歐元等外幣設定低檔自動加碼，加上平台的外幣帳戶線上核印服務，投資全球省事又便利。

王浩宇說，相較於台灣目前有2,300萬人，而平台服務人數只有30萬人，顯然普惠金融還有很大的發揮空間，因此，基富通會持續運用金融科技，開發更多最低成本、簡單好用、友善便利的功能，讓每位投資人都能輕鬆自主管理個人投資，達成長期紀律理財的目標。


王浩宇 定期定額

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