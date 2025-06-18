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「國民ETF」00878人氣再創高峰！規模、受益人數今年來增逾1成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著台股行情熱絡，投資人對ETF關注度持續升高，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）人氣再創新高。根據投信投顧公會最新數字顯示，截至2025年5月底，00878規模已突破4,262億元，受益人數超過174萬人，雙雙創下歷史新高，展現市場對其高度認同。

根據投信投顧公會資料顯示，00878今年以來截至5月底，規模增加499.4億元，成長幅度為13.3%；受益人數增加20.78萬人，成長12.8%，5月單月淨銷售金額達107.77億元，顯示資金持續流入。此外，根據集保結算所統計至6月13日，00878持有百張以上的大戶人數已達19,311人，較2024年底增加4,264人，顯示高資產族群對其投資價值高度認同。這樣的結構變化不僅反映出00878具備吸引長期資金的特性，也進一步鞏固其作為「國民ETF」的市場地位。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878之所以受到廣泛青睞，主要來自其結合季配息機制與永續選股策略，納入ESG表現優異且具配息能力的企業，兼顧收益潛力與企業治理品質，近期台股進入除權息旺季，多家企業在近期舉辦股東會，透過00878有望捕捉除權息行情；在產業配置上，雖受到地緣政治及關稅等影響，台股今年多呈震盪格局，但AI仍有市場剛性需求加持，推估今年下半年台股有機會在AI算力需求成長下，挹注更多成長動能。

攤開00878成分股，半導體與電腦周邊類股合計超過四成，包括聯電（2303）、華碩（2357）、以及IC設計龍頭聯發科（2454）及聯詠（3034），在AI持續發展下直接受惠力度大；同時基金也亦落實分散產業風險，納入包括國泰金（2882）及中信金（2891）等金融股、以及台灣大（3045）等電信股以實現攻守兼具陣容，在台股出現震盪時有機會為基金提供支撐。無論是小資族透過定期定額參與累積退休金，或是大戶採取策略性配置，00878皆展現出高度包容性與市場接受度，成為不同類型的投資人共同青睞的ETF選擇。游日傑進一步指出，國泰投信亦在去年調降00878的經保費，降低投資成本，落實普惠金融理念，讓更多投資人能夠參與資本市場、共享企業成長成果。

展望後市，游日傑說明，隨著企業營運動能延續、資金動能充沛，加上永續投資理念逐漸成為主流，00878有望持續吸引市場關注，成為投資人布局配息與永續題材的重要選擇。未來在政策支持與企業獲利持續成長的帶動下，台股投資氛圍可望延續，00878也將持續扮演連結資本市場與投資人之間的重要橋樑。


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