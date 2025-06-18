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凱基證券獲FinanceAsia國際級肯定 奪最佳債券承銷、最佳併購券商雙獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲亞洲金融雜誌「最佳債券承銷、最佳併購券商」兩項大獎，由債券部主管楊宗威(左)、資本市場部副總蘇峻偉代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券榮獲亞洲金融雜誌「最佳債券承銷、最佳併購券商」兩項大獎，由債券部主管楊宗威(左)、資本市場部副總蘇峻偉代表領獎。(凱基證券/提供)

凱基證券資本市場專業再度榮獲國際肯定，在國際知名財經媒體亞洲金融雜誌（FinanceAsia）揭曉的FinanceAsia Awards 2025年度大獎得獎名單之中，凱基證券榮獲「台灣最佳債券承銷商」（Best DCM House）及「台灣最佳併購券商」（Best M&A House）兩項殊榮，彰顯其在債券承銷及併購領域的領導地位與市場實力，備受國際讚譽。

凱基證券連續兩年奪下「台灣最佳債券承銷商」，憑藉著豐富的市場經驗以及專業，積極提供國內外發行人最適切的籌資建議。2024年凱基證券辦理台外幣債券承銷金額約新台幣1,277億元，市佔率達13.26%，債券承銷實績亮眼，為債券發行人籌資首選品牌。近年來更憑藉多元化通路以及承銷專業，協助多家壽險公司完成次順位債券的募資計畫以利接軌ICS，專業能力備受客戶肯定，並持續推動永續金融，獨家主辦土銀可持續發展債券及東方匯理銀行國際板人民幣綠色債券，為環境及社會之永續發展貢獻心力。

此外，凱基證券在台灣併購財務顧問市場排名，近十年來公開收購交易案件數及交易金額皆為市場第一，並於2024年完成多項指標性交易，包括大聯大控股策略性投資零壹科技（3029）、榮剛（5009）與智冠換股、遠東集團零售系統股權重組、達發科技投資九暘電子、中化製藥轉型成為控股公司、昇達科私有化芮特-KY（6514）及友達分割智慧移動事業群等，顯示凱基證券於亞太地區深耕財務顧問領域成果豐碩，成為國內外企業發展台灣併購市場的首選合作對象，獲頒「台灣最佳併購券商」實至名歸。

凱基證券深耕資本市場成果卓越，近期亦榮獲財資雜誌（The Asset）台灣最佳企業及法人機構財務顧問、台灣最佳債券承銷商等獎項肯定，未來將秉持「以客戶為中心」的價值，持續運用資本市場專業，積極整合凱基金控集團資源，提供客戶多樣化產品及一站式金融服務，致力支持企業永續經營，幫助資本市場客戶迎向富足未來。


凱基證 債券 併購

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