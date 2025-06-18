中信銀最新理財調查顯示 逾7成民眾偏好投資台股和境內ETF　

中國信託銀行今日發布「2025年第二季理財趨勢調查」，這份最新的統計結果顯示，市場不穩定期間有7成民眾偏好台股、境內ETF，並且以25至30歲族群為主，對該類產品的偏好占全體產品比重74%，顯見資本相對較小的新世代，已逐步利用具高成長特色的ETF累積資本。

中信銀也指出，有7成受訪者對於關稅政策、美中關係等政經情勢感到擔憂，而近6成受訪者採暫緩資金進場，投資策略轉為觀望。結果顯示，面對此波市場動盪，受訪者感興趣的投資產品以台股或境內 ETF（占比74%）為主，其次為美股或美國 ETF（占比34%）及黃金、美元等避險資產（占比29%），而近4成受訪者願意平均每月挪出薪資的16%至30%投資理財。調查也發現，59%的受訪者獲取理財訊息最偏好圖片搭配文字說明。

中信銀表示，全球市場受政經情勢影響出現劇烈波動，民眾的資產配置與理財習慣偏好亦有變化。中信銀也發現，在投資工具選擇多元的時代下，民眾進行投資理財時可能遇到困難，各種困難類型裡，以「可投資的金額較小，所以選擇也少」居首，占比39%，其次分別為「時間太零碎，無法好好研究和了解」，與「擔心市場波動，難以承受損失」，都占比31%。

中信銀亦進一步觀察，受訪者面對近期震盪幅度高的市場環境，七成受訪者表示感到擔憂，對此中信銀行建議善用「全方位家庭理財健診」試算工具，試算理財目標及缺口，並透過中信銀行理財團隊諮詢協助；中信銀進而指出，目前團隊成員已有493人取得國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®, CFP®），持證數居金融業領先地位、累積606人持有退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor, RFA）證照、503人取得高齡金融規劃顧問師及247人持有家族信託規劃顧問師認證，為客戶提供全方位的財富管理服務。