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伊朗銀行遭駭癱瘓 KPMG 籲提高警覺：網攻恐成新常態

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG示警，金融資安威脅升溫，強化數位韌性刻不容緩。示意圖。路透
KPMG示警，金融資安威脅升溫，強化數位韌性刻不容緩。示意圖。路透

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日驚傳遭駭客發動毀滅性攻擊，大量數位系統癱瘓、ATM與線上金融服務全面停擺。KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤指出，此事件已不是單純駭客入侵，而是一起具備地緣政治意圖的網路精準攻擊，不但讓銀行客戶存款歸零、金融卡失效，甚至連綁定銀行的加油卡也無法使用，影響範圍擴及民生基礎設施，「衝擊程度甚至超過單一飛彈攻擊」。

雖然伊朗政府對外僅以「技術故障」回應，但無法掩蓋金融體系中斷的事實。謝昀澤進一步指出，駭客此次採用預先滲透、系統磁區與備份資料同步銷毀等方式，展現出高度技術門檻與明確破壞意圖，這類攻擊手法已可視為國家級網路作戰行動。對銀行而言，這就是平時資安演練中「最不想發生、最難處理」的極端情境。

KPMG數位科技安全實驗室執行副總經理林大馗則提醒，台灣金融機構應立即強化防護，尤其在「零信任架構」（Zero Trust）下，務必從以下幾方面進行全面檢討：包含業務營運持續管理（BCM）、災難復原（DR）、異常行為即時偵測、供應鏈資安風險控管等，並建議加速與警政署等執法單位的情資共享與合作機制。

林大馗強調，單靠防火牆已不足以應對現代資安威脅，真正能撐過攻擊、恢復營運的關鍵在於「數位韌性」，特別是在資料被徹底刪除後，若沒有可靠的備份與復原機制，就可能導致系統性金融風暴。他建議金融業者可採用「加密分持」等策略，確保備份資料即使在攻擊中也不會同步損毀。

儘管事件發生在中東，謝昀澤仍強調，這樣的攻擊模式未來可能在全球擴散。台灣面對台海周邊不穩定局勢，金融機構絕不能掉以輕心。尤其現在攻擊門檻降低、AI自動化工具普及，即便非軍事目標，也可能遭受破壞性攻擊或勒索。

針對一般民眾，謝昀澤建議提升資安意識，包括保留紙本對帳單、妥善設定密碼與多重驗證、留意不明簡訊與詐騙連結、準備現金與替代支付工具。此外，對於高資產族群，他也建議採取資產分散策略，將資金分區配置，降低系統性風險影響。


資安 伊朗

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