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Bankee 社群銀行推美日換匯回饋 最高減碼4.5分

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
看準換匯好時機，銀行推出換外幣最高減碼4.5分優惠活動。圖／遠東商銀Bankee社群銀行提供
看準換匯好時機，銀行推出換外幣最高減碼4.5分優惠活動。圖／遠東商銀Bankee社群銀行提供

遠東商銀Bankee社群銀行表示，近期台幣升值，不少人搶換日圓、美元，因此特別祭出「美日換匯享回饋」活動，活動期間內於 Bankee App 兌換美元及日圓滿等值新台幣1萬元，即享新台幣15元回饋金，相當於美元減碼約4.5分，單筆兌換最高回饋新台幣500元。

以旅日族來說，即將迎接暑期旅遊旺季，準備到日本旅遊的人可趁日圓低點，於活動期間透過Bankee App兌換外幣，單筆滿新台幣1萬元即可享回饋金15元。例如，換入等值新台幣5萬元的日圓，即可獲得75元回饋，單筆兌換最高回饋最高可達新台幣500元。

若計畫出國留學的留美族，常需兌換大額美元支付學費或生活費，無論是想一次換足所需，還是想分散匯率波動風險分批換，都可透過Bankee App換美元，享有相當於減碼約4.5分的回饋優惠，每換等值新台幣1萬元，即可享回饋金新台幣15元，單筆最高可拿500元回饋。

對外幣理財有興趣的投資達人，可趁美元、日圓匯價較優時，透過Bankee兌換大額外幣，例如兌換等值新台幣40萬元，即可拿滿單筆最高500元回饋，每日最高20次交易與49萬美元限額。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，「美日換匯享回饋」限時活動，2025年5月29日起至7月31日止。


日圓 新台幣

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