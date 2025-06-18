富達國際：美國面臨長期結構性問題 看好歐洲非投等債

富達國際指出，美國財政赤字不斷攀升，又受到關稅政策影響，面臨長期結構性問題，且「大而美法案」將擴大財政赤字，都推升美國長天期公債殖利率，並使美元走弱。因此，富達調降美國公債至減碼，相對偏好短天期部位。

富達指出，儘管通貨膨脹持續趨緩，但面對關稅政策的前景不明，市場態度仍相對謹慎，並認為當前商品價格尚未反映關稅政策影響，企業尚有存貨應對，因此未完全將價格壓力轉嫁至消費者。目前期貨市場預期美國聯準會（Fed）9月再降息1碼（即0.25個百分點），今年降息幅度約2碼。

在投資等級債方面，富達認為，有鑑於利差已回落至4月水位，且美國消費市場及財政赤字令人擔憂，當前經濟不確定性不足以支持緊縮的利差水準，因此對投資等級債維持減碼。

在非投資等級債方面，富達指出， 有鑑於利差緊縮，因此維持對美國非投資等級債減碼立場，但上調歐洲非投資等級債至加碼，主要是因為基本面及技術面強勁、多數BB級債企業資產負債表穩固，加上違約狀況有限、回復率良好、利差擴大空間有限，受關稅影響程度較小。