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金融研訓院與國防部策略聯盟 深化國軍金融素養

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為強化國軍官兵的財務知識與風險管理能力，台灣金融研訓院於17日與國防部簽署合作備忘錄，正式建立策略聯盟關係。未來雙方將攜手推動軍中金融教育，透過種子教官培訓與專屬課程，協助官兵建立正確的理財觀念、強化財務防護力。

本次合作聚焦於「產學資源交流」與「金融素養提升」兩大主軸，研訓院將運用其在金融培訓與全民教育上的專業經驗，協助設計適切的教育方案，並導入培訓資源，讓金融知識更深入國軍各層級，深化官兵的財務安全意識。

研訓院董事長雷仲達表示，金融研訓院長年投入全民金融素養的推廣，合作對象涵蓋銀行、學校、地方政府及多元族群。此次與國防部的攜手合作，不僅是普惠金融推動的重要延伸，也展現該院持續實踐社會責任的具體行動。他指出：「研訓院將透過種子教官培訓與專屬課程，協助強化官兵的理財知識與風險意識，作為官兵安心服役、守護國家的堅實後盾」。

台灣金融研訓院今年邁入第45周年，累積豐富的專業訓練與研究經驗。此次與國防部的攜手合作，不僅是普惠金融推動的重要延伸，也象徵金融教育向國軍體系的深入發展。未來，研訓院將持續投入資源，協助國軍全面提升財務素養與風險意識，強化官兵的理財能力與經濟韌性。

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國防部 國軍

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