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富邦人壽攜手全民共築反詐防線 深化社會安全網

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為強化全民防詐意識，富邦人壽今年四月與法務部攜手推動「不分你我他，防詐179（一起GO）」防詐宣導系列活動，積極號召同仁透過個人社群媒體分享法務部製作的反詐影片及圖文素材，持續擴散識詐觀念，形成全民參與的反詐防線。此次活動成效獲得法務部高度肯定，特頒發感謝狀以表彰富邦人壽在反詐教育推廣上的傑出貢獻，此項殊榮不僅肯定富邦人壽在防詐實務推展上的領航角色，也展現企業與政府協力構築社會防護網的決心與行動力。

本次活動以「防詐教育扎根、全民共同防制詐騙」為核心理念，整合線上線下資源與數位創意，推出三大亮點行動，包括自製防詐漫畫電子書、同仁社群分享以及全台快閃宣導活動。活動期間，全國各業務單位舉辦近400場宣導，吸引逾1.6萬人次參與，並透過社群平台廣泛擴散防詐觀念，累積超過3,200篇貼文、觸及逾16萬人次，展現驚人的宣導效益。

行動一：自製防詐漫畫電子書「壽險神盾局：反詐風雲」

富邦人壽結合實務案例，創作趣味漫畫電子書《壽險神盾局：反詐風雲》，以漫畫形式結合時事案例情境，融入詐騙集團常用手法，示警高獲利陷阱、偽造合約、惡意連結等常見手法，並傳授破解話術及反制策略。全台近400場同步推廣，逾1.6萬名同仁線上學習，識詐敏銳度大幅提升，成為企業內部防詐培訓的重要教材。

行動二：「全民防詐大作戰」創熱潮

富邦人壽鼓勵內外勤同仁於Facebook、Instagram、Threads等社群平台熱情分享法務部與「柴語錄」聯名製作的防詐素材，包括16款防詐宣導影片、海報及橫幅。僅兩周內，相關貼文逾3,200篇，推估觸及人次突破16萬人，不僅在社群中引起熱烈討論，更成功將防詐知識深植社會大眾心中，展現企業社群擴散力。

行動三：北中南快閃互動攤位

為進一步提升宣導趣味性與互動性，富邦人壽於台北、台中、高雄三地設置多場快閃互動攤位，展開「快問快答」趣味挑戰，吸引逾千人參與，將嚴肅的防詐議題轉化為輕鬆易懂的寓教於樂體驗，讓同仁在輕鬆氛圍中建立防詐意識，並提升對詐騙情境的理解與應變能力。

由內而外層層擴散 防詐總動員

全民防詐意識的養成，仰賴持續不斷的教育與提醒。本次防詐推廣活動獲得全體同仁高度參與及熱烈響應，展現出強大擴散力與實際成效。富邦人壽以「由內而外、層層擴散」為策略，透過每一位同仁的積極分享，讓防詐意識不僅深植公司內部，也廣泛延伸至家庭、親友及社會各界，深化全民防詐網絡。未來，富邦人壽將持續致力於防詐推廣，為建構更安全的社會環境貢獻心力。

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社群媒體 漫畫 富邦人壽

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