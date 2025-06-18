群益投顧研究質量受肯定 獲本屆金曜獎雙料冠軍

投資理財教育平台CMoney舉辦的《第五屆金曜獎》結果出爐，群益投顧在評2024年度「最佳研究報告獎」三個獎項中，囊獲「盈餘預估準確獎」及「價格預估準確獎」雙料冠軍，研究報告質量備受肯定。

群益投顧近年將研究觸角擴及到台股以外市場，儲備海外研究支援實力，持續強化研究團隊的深度與廣度，本次獲獎是群益投顧研究團隊全體同仁共同努力所獲得的成就與榮耀，更是競爭激烈的市場所回饋予群益投顧實至名歸的桂冠，未來群益投顧將持續以「客戶心中最佳的投資顧問」來自我要求，提供客戶所需的各項投資研究服務。

群益金鼎證券（6005）近年來在總經理李文柱帶領下，以「主動出擊」、「快打部隊」模式突破金控包圍，均衡發展各項業務並取得實績，2025年第1季經紀市占率已攀升至3.7%，穩居本土券商第六名。

李文柱宣示，未來群益金鼎證券各項業務均將躋身前五大，為達此一目標，在2023年9月延攬國內知名總經權威范振鴻擔任群益投顧總經理，期勉並要求群益投顧成為「客戶心中最佳的投資顧問」。

范振鴻上任後持續強化整個團隊的深度與廣度，一方面改變研究員年度績效考核制度，提升並強化研究品質增加客戶對群益投顧的依賴；另持續擴充總經研究陣容，將研究觸角擴及到台股以外市場，儲備海外研究支援實力，在2025年初就掌握國際資金轉進歐洲的趨勢提供客戶更多的視野及選擇。

群益投顧努力成果陸續獲得外界肯定，於2024年獲得第四屆金曜獎「盈餘預估準確獎」第五名，2025年獲第五屆金曜獎「盈餘預估準確獎」及「價格預估準確獎」第一名殊榮，這是群益投顧研究團隊全體同仁共同努力所獲得的成就與榮耀，更是競爭激烈的市場所回饋予群益投顧實至名歸的桂冠，群益投顧將以此「客戶心中最佳的投資顧問」為起點，提供客戶所需的各項投資研究服務。

在股市展望方面，范振鴻表示，金融市場已正式邁入「後關稅戰時代」，在資金轉進非美國資產的趨勢下，海外諸多股市持續上漲甚至創歷史新高，建議投資人可以將投資版圖放眼全世界，透過群益金鼎證券複委託業務及財管商品，參與國際金融市場上漲商機。

歐股今年以來領先並持續創新高，歐洲財政擴張步伐持續邁進，且長期歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向已經明朗，歐洲央行持續降息刺激市場信心，因此歐股有望持續上漲。

中國大陸自2018年美中貿易戰以來，已做好長期抗戰準備，持續拉攏國際盟友，並且擴大實施寬鬆財政與貨幣政策托底經濟，關稅休兵期間，陸港股持續走估值修復行情。

雖然台股表現相對落後，主要壓力來自美國尚未公布明確半導體關稅，但考量明年美國期中選舉在即，關稅戰應不會更惡化，且市場對美國總統川普再出關稅新招的解讀將趨向理性，雖然短期有以伊戰爭變數，但預料戰事時間不至於拖久的前提下，有機會於下半年擺脫不確定性，重新追上全球行情。