快訊

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

2女人的戰爭！李怡貞求償7億印尼盾 陳沂反嗆：代小學老師管教你

群益投顧研究質量受肯定 獲本屆金曜獎雙料冠軍

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

投資理財教育平台CMoney舉辦的《第五屆金曜獎》結果出爐，群益投顧在評2024年度「最佳研究報告獎」三個獎項中，囊獲「盈餘預估準確獎」及「價格預估準確獎」雙料冠軍，研究報告質量備受肯定。

群益投顧近年將研究觸角擴及到台股以外市場，儲備海外研究支援實力，持續強化研究團隊的深度與廣度，本次獲獎是群益投顧研究團隊全體同仁共同努力所獲得的成就與榮耀，更是競爭激烈的市場所回饋予群益投顧實至名歸的桂冠，未來群益投顧將持續以「客戶心中最佳的投資顧問」來自我要求，提供客戶所需的各項投資研究服務。

群益金鼎證券（6005）近年來在總經理李文柱帶領下，以「主動出擊」、「快打部隊」模式突破金控包圍，均衡發展各項業務並取得實績，2025年第1季經紀市占率已攀升至3.7%，穩居本土券商第六名。

李文柱宣示，未來群益金鼎證券各項業務均將躋身前五大，為達此一目標，在2023年9月延攬國內知名總經權威范振鴻擔任群益投顧總經理，期勉並要求群益投顧成為「客戶心中最佳的投資顧問」。

范振鴻上任後持續強化整個團隊的深度與廣度，一方面改變研究員年度績效考核制度，提升並強化研究品質增加客戶對群益投顧的依賴；另持續擴充總經研究陣容，將研究觸角擴及到台股以外市場，儲備海外研究支援實力，在2025年初就掌握國際資金轉進歐洲的趨勢提供客戶更多的視野及選擇。

群益投顧努力成果陸續獲得外界肯定，於2024年獲得第四屆金曜獎「盈餘預估準確獎」第五名，2025年獲第五屆金曜獎「盈餘預估準確獎」及「價格預估準確獎」第一名殊榮，這是群益投顧研究團隊全體同仁共同努力所獲得的成就與榮耀，更是競爭激烈的市場所回饋予群益投顧實至名歸的桂冠，群益投顧將以此「客戶心中最佳的投資顧問」為起點，提供客戶所需的各項投資研究服務。

在股市展望方面，范振鴻表示，金融市場已正式邁入「後關稅戰時代」，在資金轉進非美國資產的趨勢下，海外諸多股市持續上漲甚至創歷史新高，建議投資人可以將投資版圖放眼全世界，透過群益金鼎證券複委託業務及財管商品，參與國際金融市場上漲商機。

歐股今年以來領先並持續創新高，歐洲財政擴張步伐持續邁進，且長期歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向已經明朗，歐洲央行持續降息刺激市場信心，因此歐股有望持續上漲。

中國大陸自2018年美中貿易戰以來，已做好長期抗戰準備，持續拉攏國際盟友，並且擴大實施寬鬆財政與貨幣政策托底經濟，關稅休兵期間，陸港股持續走估值修復行情。

雖然台股表現相對落後，主要壓力來自美國尚未公布明確半導體關稅，但考量明年美國期中選舉在即，關稅戰應不會更惡化，且市場對美國總統川普再出關稅新招的解讀將趨向理性，雖然短期有以伊戰爭變數，但預料戰事時間不至於拖久的前提下，有機會於下半年擺脫不確定性，重新追上全球行情。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

關稅 群益

延伸閱讀

川普關稅變數未解 台股震盪中尋找中小股布局契機

投顧：大盤第4季衝25,000

新興亞股 外資轉買

群益投顧獲第五屆金曜獎雙料冠軍 盼成「客戶心中最佳的投資顧問」

相關新聞

年薪不滿150萬元辦新青安被拒 到底年收多少最好貸？

近日傳出有購屋族年薪不滿150萬，申請新青安貸款被婉拒，到底年收入多少最好貸？台灣房屋集團趨勢中心統計2025年第1季聯...

台新金與新光金下周股東會 聚焦兩重點

台新金與新光金股東會將於下周一（23）日登場，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損將成焦點。

理監事會召開前夕…央行強勢守匯 穩住29.5大關

中東戰事趨緩帶動美股走高，激勵台股昨（17）日走揚，新台幣兌美元匯率持續升值，盤中升破29.5元關卡，最高來到29.46...

國票金改選熱身賽提前開打 傳台鋼集團與大股東耐斯談合作

國票金董監改選將於明年登場，熱身賽提前開打。在群益投信所發行的ETF 00919全數出脫國票金約10%的持股後，國票金股...

自然人憑證驗證 三招補強

為防堵自然人憑證驗證成詐團開戶破口，金管會銀行局長童政彰今（18）日邀逾20家銀行、警政署與數發部開會，研擬提出搭配視訊...

彰銀友善職場績效亮眼

彰化銀行致力打造多元、公平及包容的職場環境，獲工商時報頒發「第一屆（2025）台灣幸福企業評鑑」優質獎，昨 （17）日於...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。