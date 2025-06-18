國泰 CUBE 卡下半年權益公告 玩數位增「AI 工具」、趣旅行推新通路

國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路。卡友不僅持續享六大權益消費最高3.3%小樹點（信用卡）回饋，其中「玩數位」權益特別延續市場趨勢話題，新增通路「AI工具」，涵蓋聊天機器人ChatGPT、Gemini、Perplexity及英語學習Speak、Duolingo等；「趣旅行」則推出限定驚喜通路「大阪萬國博覽會」，讓卡友刷卡拿回饋的同時，也能體驗科技及旅遊帶來的便利與樂趣。

此外，為持續專注「一卡、一帳、一App」策略，深化經營客戶關係，國泰世華亦將於7月1日起，調整CUBE信用卡Level 2權益等級任務。持有CUBE信用卡的客戶，每月底3個工作日前，擇一完成「以CUBE App繳納本行信用卡費」或「申請本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，次月即可享指定消費3%小樹點（信用卡）回饋無上限 。

以6月底為例，3個工作日前（即6月25日前）透過CUBE App點選「自動扣繳設定」，完成申請「本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，7月起即可升級Level 2等級，享指定消費3%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華CUBE信用卡持續以「1+N」權益經營模式，隨時依據市場動態與客戶需求，彈性調整權益方案與消費通路，讓客戶持有1張CUBE信用卡，就可因應各式市場趨勢話題，滿足不同客群用卡體驗。展望下半年，CUBE信用卡亦有專屬快閃行銷活動，結合「國泰優惠CUBE Rewards App」共同放大小樹點使用場景及回饋價值，滿足卡友消費及點數兌換體驗，讓卡友開心購物之餘，也能聰明獲好康。