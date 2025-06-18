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年薪不滿150萬元辦新青安被拒 到底年收多少最好貸？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／台灣房屋提供
示意圖／台灣房屋提供

近日傳出有購屋族年薪不滿150萬，申請新青安貸款被婉拒，到底年收入多少最好貸？台灣房屋集團趨勢中心統計2025年第1季聯徵中心資料，平均核貸成數71.82%，年收120~160萬的申貸族，平均貸款成數最高，達72.96%。

其次為80~120萬年收者也有72.94%。不過核貸成數也不是隨著年收越高就越好，年收80萬以下和300萬以上族群，平均核貸成數趨減至70.9%左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行核貸除了看不動產擔保品條件，最主要看申貸人財務能力，會顧慮收入負債比，也就是房貸和包括其他貸款等債務不得大於年收入的七成，否則會酌情降低核貸金額，甚至拒貸。

因此年薪低，購買總價較高的物件，會面臨貸不滿八成的問題，或是名下已經多筆房貸，更會受限貸令影響，需提高自備款佔比。

張旭嵐指出，日前有購屋者購買1,200萬房，申請新青安未果，若以8成貸款、40年期、優惠利率1.775%估算，回推每月要繳交的貸款金額約2.8萬元，以還款金額占所得的3~4成換算，年薪需達百萬元以上，若考量每月基本生活費動輒2萬起跳，薪資水準還須進一步提高，才較符合銀行對還款能力的評估。這也反映出，儘管政策提供新青安利率補貼，但銀行仍嚴格審核申貸人的財務條件。

觀察2024年第1季，整體平均房貸利率也從2.11%，拉升到今年同期的2.36%，增加了0.25%，其中年收120萬以下申貸族，利率2.34%最甜，而年薪越高，反而核貸利率越高，年收300萬房貸族達2.44%。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，今年第1季年收80萬元以下的申貸人目前仍占45.3%，顯示首購族還是購屋主力，目前仍有新青安貸款等政策提供利率補貼，因此整體貸款條件相對優惠。

不過購屋者應更重視自身財務條件與還款能力的評估，避免在寬限期與優惠利率期結束後，因利率上升或月付金暴增而產生財務壓力。特別是收入有限的首購族群，更應預留資金緩衝空間，審慎規劃購屋計畫，以降低未來違約風險。

第一季全台各年收區間貸款狀況 。資料來源／台灣房屋提供
第一季全台各年收區間貸款狀況 。資料來源／台灣房屋提供

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房貸 年薪

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