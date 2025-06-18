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國泰青年節展現企業關懷下一代承諾 打造 Better Together 永續願景

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰青年節3x3賽事6月21日舉辦總決賽決定最強戰隊。圖／國泰金控提供
國泰青年節3x3賽事6月21日舉辦總決賽決定最強戰隊。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）秉持「大樹成長、文化深耕」精神，推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，融合客戶子女獎助學金、3x3籃球賽與反詐宣導等多元面向，用實際行動支持青年成長、倡導健康生活，並促進社會共融與永續發展，展現關懷下一代的長期承諾，體現「Better Together共創更好」的企業理念。

國泰客戶子女獎學金抽籤 連續49年陪伴客戶子女健康長大

國泰金控連續辦理49年的客戶子女獎學金，除了鼓勵學業成績優良的客戶子女，更象徵國泰陪伴客戶家庭共同成長，共同實踐健康與永續的價值。

今年度共有6萬728件申請，最終抽出5,825名獎學金幸運得主（大專組每人新台幣5,000元、高中組每人新台幣3,000元）。整體流程採無紙化的數位流程進行，不僅提高效率，更實踐國泰金控持續推動「金融科技」與「金融永續」的核心目標。

國泰青年節3x3籃球賽凝聚青年團隊力 打造正向競技舞台

「國泰青年節」系列活動的另一重頭戲「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」，為喜愛籃球運動的青年學子提供舞台，透過賽事培養青年學子團隊合作的精神，從桃竹苗、北北基、中彰投與南高屏四區預賽中脫穎的48支勁旅，將於6月21日齊聚台北實踐大學體育館，爭奪總冠軍榮耀。

國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，舉辦國泰青年節，正是希望青年不僅愛讀書，也要培養起愛運動的習慣。國泰青年節3x3透過運動場上的競爭，鼓勵年輕學子學習如何團隊合作和面對壓力，尤其這些年看到越來越多參賽球員的家人朋友在場邊應援加油，產生的凝聚力令人感動，這也是國泰所想要打造出的企業文化，更是國泰投入運動公益所產生的品牌價值。

擔任多年賽事裁判長的張呂岳也說，國泰金控長期投資基層籃球，為高中和大專生創造籃球舞台，持續地讓賽事進化，連帶把學生籃球從學校連結家庭，每年越來越多參賽隊伍重視國泰的賽事，企業把資源投入基層，奠定了籃球發展的未來重要基石。

國泰女籃將蒞臨決賽現場擔任一日教練

國泰人壽女子籃球隊，做為台灣女籃最具代表性的勁旅之一，自1969年成立以來，屢次稱霸國內賽場，更長年為台灣女籃培育出眾多國手。

為展現企業長期耕耘體育的承諾，本次國泰女籃也將在總教練鄭慧芸將率領之下，親臨國泰青年節3x3總決賽現場擔任技術指導，與年輕選手近距離互動，傳承球場經驗與態度，鼓勵學子勇敢逐夢、堅持不懈。不僅為賽事增添亮點，更體現國泰女籃「以球會友、以身作則」的傳承精神。

籃球搭建起維繫友誼橋梁 跨校團隊從高中打到大學

「國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽」讓籃球搭建起維繫友誼的橋樑。畢業自桃園市武陵高中的林家凱、葉冠辰、余岱謙、李芢澔，雖升上大學後分隔南北，但卻相約一同參賽。就讀成功大學的林家凱坦言，「因為籃球，讓我們的生活有更多的連結，透過打球彼此關心，也一起享受場上競爭的張力。但更重要的是，因為打球，讓我們沒有斷了聯絡。」

第三度參賽、就讀國立體育大學的李芢澔也說，四人在高中就一起打球，以前想要的就是贏球拚獎金，但分開到不同縣市念大學後，「我們好像更在乎彼此生活上的關心，感謝國泰舉辦這麼棒的賽事，讓我們有機會可以重溫高中一起打球的感覺。」

除運動與教育之外，國泰金控也善盡社會責任，比賽現場攜手刑事警察局進行防詐宣導活動，透過實際案例提升青年對於數位與金融詐騙的識別能力，強化全民防詐意識，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命，力守民眾資產安全。

國泰與警方合作在比賽現場進行防詐宣導，提升年輕人詐騙識別能力。圖／國泰金控提供
國泰與警方合作在比賽現場進行防詐宣導，提升年輕人詐騙識別能力。圖／國泰金控提供
甫獲WSBL總冠軍的國泰女籃，將在總決賽當天，由總教練鄭慧芸（中）率領現役球員到場擔任技術指導，與年輕選手近距離互動，傳承球場經驗。圖／國泰金控提供
甫獲WSBL總冠軍的國泰女籃，將在總決賽當天，由總教練鄭慧芸（中）率領現役球員到場擔任技術指導，與年輕選手近距離互動，傳承球場經驗。圖／國泰金控提供

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