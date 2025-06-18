快訊

NG觀念害你更痛！破解5大常見頭痛迷思：正確認識助有效緩解

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越大風吹！傳日方釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
吳東進。圖/本報資料照片
吳東進。圖/本報資料照片

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本，交易金額超過百億元新台幣。此舉使新光吳家掌握的新光三越持股比重大幅拉高至近八成，掌控力大幅提升。同時，吳東進可望藉由拿下新光三越主導權，進逼吳東亮，這也使雙方在新光體系的角力出現新變局。

不過，對於最新傳出的股權異動與董事席次變動，新光三越僅簡短回覆「不便回應」。

市場傳出，此次股權異動，日本三越伊勢丹一口氣釋出逾二成股份，並同步讓出三席董事席位。據悉，交易價格約以每股40元淨值計算，使日方一次回收百億元資金。由於新光三越並未上市，該交易屬於檯面下協議轉讓，外界難得一窺其實際股權重組內幕。

新光三越目前董事會設有13席董事及3席監察人，原本日方持有43%股份，掌握6席董事與1席監察人。交易完成後，日方股權減半，董事席次減為3席；相對地，泛新光集團成員董事席次擴增至10席，同時吳東進主導權增加，鞏固吳東昇續任董事長、吳昕陽留任總經理的態勢。

三越伊勢丹選擇退出，傳出原因是避免長期捲入新光吳家內部權力糾紛，此舉既可回收資本，又可避開未來勢必開打的新光三越主導權爭奪戰。至於承接日方二成股權的新昕資本，背後股東包含吳東昇旗下的新纖，吳東賢家族的新紡，以及吳東進及吳東興家族分占。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

董事長 新光三越 吳東進

延伸閱讀

吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

新光三越年中慶點數超好用 免消費扣點先拿購物金

新光三越年中慶出新招 點數經濟狂飆、目標業績增3%

永豐金大股東 加碼自家股

相關新聞

新光三越大風吹！傳日方釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本...

理監事會召開前夕…央行強勢守匯 穩住29.5大關

中東戰事趨緩帶動美股走高，激勵台股昨（17）日走揚，新台幣兌美元匯率持續升值，盤中升破29.5元關卡，最高來到29.46...

吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

根據公開資訊觀測站資料顯示，新光金控創辦人吳東進個人持有的4.67萬張新光金股票，已全數出清；另，吳東進夫人許嫺嫺名下多...

台新金與新光金下周股東會 聚焦兩重點

台新金與新光金股東會將於下周一（23）日登場，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損將成焦點。

國票金改選熱身賽提前開打 傳台鋼集團與大股東耐斯談合作

國票金董監改選將於明年登場，熱身賽提前開打。在群益投信所發行的ETF 00919全數出脫國票金約10%的持股後，國票金股...

自然人憑證驗證 三招補強

為防堵自然人憑證驗證成詐團開戶破口，金管會銀行局長童政彰今（18）日邀逾20家銀行、警政署與數發部開會，研擬提出搭配視訊...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。