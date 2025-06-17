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彭博估央行將降息阻升 學者：沒必要

聯合報／ 記者陳儷方任珮云、編譯簡國帆／綜合報導

受到中東地緣政治情勢升溫影響，美元指數回檔九十八左右，帶動台幣兌美元匯率昨走升，盤中一度升破廿九點五元，來到廿九點四六元，但中央銀行隨即展現穩匯決心，將匯價拉回至廿九點五三五元、小貶一點五分。

台北與元太外匯市場昨合計成交金額十六點○四億美元。外匯交易員指出，央行進場調節規模估計約在八億美元，力度不小，顯見央行對匯價升破廿九點五元的容忍度有限，持續扮演市場穩定力量。

匯銀人士分析，近期市場普遍預期美國聯準會有望九月啟動降息，加上台灣出口商持續有實質拋匯需求，使得台幣匯率呈現「見關不是關」的強勢升值格局。但當匯價升抵關鍵點位，央行仍不手軟，在尾盤加大干預力道，顯示不希望台幣升值過快，影響出口與資本市場穩定。

而央行將於明天舉行理監事會，彭博與路透訪調的多數經濟學家預期，央行將維持基準利率百分之二。但彭博經濟學家認為，為減輕台幣的升值壓力，央行仍可能降息，畢竟台幣的表現優於亞洲貨幣，尤其是四月中以來，台幣兌換在岸人民幣、韓元及日圓的匯率都加快升值。此外，央行下次理監事會要等到九月，屆時台幣升幅可能進一步領先於亞幣，而且台灣通膨下滑，也有利央行降息。

不過，中央大學經濟系教授吳大任表示，央行不需要動用降息手段削弱台幣升值的力道，要擔心的反而是關稅緩衝期過後要面對的對等關稅稅率，因為稅率一定會高於現行的全面性稅率百分之十，屆時台灣的出口會受影響，若七月後台灣出口開始衰退，市場對台幣的需求就會減少，強勢新台幣將暫告結束，央行不必出手，再等幾個月，台幣貶值壓力就會出現。

吳大任說，國內下半年的經濟情勢可能逆轉，關稅緩衝期間爆出的急單屆時若消失，央行再出手也不遲，他認為這次理監事會應該會維持利率不變，但九月有機會降息。就算景氣急凍，央行也可召開臨時理事會，有需要隨時可降息。

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降息 央行 匯率

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