彭博預測台灣央行本周可望降息 專家反駁這樣說

央行將於本周四（19日）召開理監事會議，雖然市場普遍預期對利率可能按兵不動，但彭博經濟學家認為，基於新台幣最近升勢強於其他亞幣，台灣央行本周降息以減輕新台幣升值壓力的可能性不容低估。

彭博經濟學家認為，為減輕新台幣的升值壓力，台灣央行仍可能降息，畢竟新台幣的表現優於亞洲貨幣，尤其是4月中旬以來，新台幣對在岸人民幣、韓元及日圓的匯率都加快升值。

彭博報導並指出，台灣央行本周可能降息的另一個原因是，下次央行會議要到9月召開，屆時新台幣升幅可能會進一步領先於亞幣。而且台灣通膨下滑，也有利央行降息。

Jefferies全球外匯主管貝契特爾（Brad Bechtel）指出，儘管多數經濟學家都認為台灣央行本周不會降息，但基於新台幣匯率強於30元，對於當地民眾的擊頗大，因此央行降息以緩和新台幣升值壓力，也不令人意外。

面對彭博分析，央行在理監事會前對貨幣政策「三緘其口」。

不過，專家以五大考量，認為央行降息救新台幣升值的可能性低。首先，物價穩定仍是央行的首要任務。近期國際油價受到中東地緣政治衝突影響再度攀升，布蘭特原油價格甚至一度站上每桶75美元大關，推升通膨風險。在此背景下，台灣央行若貿然降息，恐削弱其對物價控制的信心與穩定性。

第二，降息對匯率的影響並不直接或持久。儘管理論上降息能降低外資套利動機，減緩資金流入導致的升值壓力，但匯率受多重因素影響，如經常帳順差、美元指數、地緣政治與全球風險偏好等。以貨幣政策調整試圖改變短期匯率走勢，效果恐有限。

第三，過早降息可能引發資產價格泡沫風險。當前台股仍在22,000點之上，房價也處高原期，若利率再度下滑，資金成本降低，恐進一步推升房市價格，對金融穩定造成潛在風險。對壽險業與銀行等金融機構而言，利率過低也將壓縮利差收入與投資報酬，造成壓力。

第四，貨幣政策一旦進入降息循環，不易短期逆轉。若央行為短期匯率壓力啟動降息，後續若通膨壓力回升或國際資金環境轉向，將面臨再次升息的兩難，甚至引發市場對政策方向的疑慮，削弱政策信譽。最後，新台幣升值不全然是壞事，反映基本面強勁。



延伸閱讀

央行外匯局攜手金檢處個案金檢 盯炒匯、虛擬幣