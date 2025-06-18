快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

彭博預測台灣央行本周可望降息 專家反駁這樣說

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者任珮云／綜合報導
彭博經濟學家認為，基於新台幣最近升勢強於其他亞幣，台灣央行本周降息以減輕新台幣升值壓力的可能性不容低估。 （路透）
彭博經濟學家認為，基於新台幣最近升勢強於其他亞幣，台灣央行本周降息以減輕新台幣升值壓力的可能性不容低估。 （路透）

央行將於本周四（19日）召開理監事會議，雖然市場普遍預期對利率可能按兵不動，但彭博經濟學家認為，基於新台幣最近升勢強於其他亞幣，台灣央行本周降息以減輕新台幣升值壓力的可能性不容低估。

彭博經濟學家認為，為減輕新台幣的升值壓力，台灣央行仍可能降息，畢竟新台幣的表現優於亞洲貨幣，尤其是4月中旬以來，新台幣對在岸人民幣、韓元及日圓的匯率都加快升值。

彭博報導並指出，台灣央行本周可能降息的另一個原因是，下次央行會議要到9月召開，屆時新台幣升幅可能會進一步領先於亞幣。而且台灣通膨下滑，也有利央行降息。

Jefferies全球外匯主管貝契特爾（Brad Bechtel）指出，儘管多數經濟學家都認為台灣央行本周不會降息，但基於新台幣匯率強於30元，對於當地民眾的擊頗大，因此央行降息以緩和新台幣升值壓力，也不令人意外。

面對彭博分析，央行在理監事會前對貨幣政策「三緘其口」。

不過，專家以五大考量，認為央行降息救新台幣升值的可能性低。首先，物價穩定仍是央行的首要任務。近期國際油價受到中東地緣政治衝突影響再度攀升，布蘭特原油價格甚至一度站上每桶75美元大關，推升通膨風險。在此背景下，台灣央行若貿然降息，恐削弱其對物價控制的信心與穩定性。

第二，降息對匯率的影響並不直接或持久。儘管理論上降息能降低外資套利動機，減緩資金流入導致的升值壓力，但匯率受多重因素影響，如經常帳順差、美元指數、地緣政治與全球風險偏好等。以貨幣政策調整試圖改變短期匯率走勢，效果恐有限。

第三，過早降息可能引發資產價格泡沫風險。當前台股仍在22,000點之上，房價也處高原期，若利率再度下滑，資金成本降低，恐進一步推升房市價格，對金融穩定造成潛在風險。對壽險業與銀行等金融機構而言，利率過低也將壓縮利差收入與投資報酬，造成壓力。

第四，貨幣政策一旦進入降息循環，不易短期逆轉。若央行為短期匯率壓力啟動降息，後續若通膨壓力回升或國際資金環境轉向，將面臨再次升息的兩難，甚至引發市場對政策方向的疑慮，削弱政策信譽。最後，新台幣升值不全然是壞事，反映基本面強勁。


延伸閱讀

央行外匯局攜手金檢處個案金檢 盯炒匯、虛擬幣

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

降息 新台幣 央行

延伸閱讀

台幣升勢強 彭博：別輕忽央行本周降息以減輕升值壓力的可能性

新台幣再挑戰29.4元 預期心理「見關不是關」

中東緊張將導致通膨上升 Fed今年可能只降息一次

台幣強升 盤中閃見29.4元…央行尾盤壓抑漲勢

相關新聞

理監事會召開前夕…央行強勢守匯 穩住29.5大關

中東戰事趨緩帶動美股走高，激勵台股昨（17）日走揚，新台幣兌美元匯率持續升值，盤中升破29.5元關卡，最高來到29.46...

吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

根據公開資訊觀測站資料顯示，新光金控創辦人吳東進個人持有的4.67萬張新光金股票，已全數出清；另，吳東進夫人許嫺嫺名下多...

台新金與新光金下周股東會 聚焦兩重點

台新金與新光金股東會將於下周一（23）日登場，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損將成焦點。

國票金改選熱身賽提前開打 傳台鋼集團與大股東耐斯談合作

國票金董監改選將於明年登場，熱身賽提前開打。在群益投信所發行的ETF 00919全數出脫國票金約10%的持股後，國票金股...

自然人憑證驗證 三招補強

為防堵自然人憑證驗證成詐團開戶破口，金管會銀行局長童政彰今（18）日邀逾20家銀行、警政署與數發部開會，研擬提出搭配視訊...

彰銀友善職場績效亮眼

彰化銀行致力打造多元、公平及包容的職場環境，獲工商時報頒發「第一屆（2025）台灣幸福企業評鑑」優質獎，昨 （17）日於...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。