理監事會召開前夕…央行強勢守匯 穩住29.5大關

中東戰事趨緩帶動美股走高，激勵台股昨（17）日走揚，新台幣兌美元匯率持續升值，盤中升破29.5元關卡，最高來到29.46元，升值6分，不過央行尾盤下重手，展現「守匯」態度，估調節逾8億美元，讓新台幣匯率由升轉貶，終場以29.535元作收，貶值1.5分。

新台幣昨日以29.51元開盤，升值1分，盤中再度突破29.5元整數關卡，一度強升至29.46元，高點升值達6分。然而，下午盤央行進場調節，將匯價一路拉回至29.535元，最終收在全日最低點29.535元，貶值1.5分。

匯市昨天成交金額達16.04億美元，外匯交易員指出，央行進場調節規模估計約8億美元，力度不小，顯見央行對匯價升破29.5元的容忍度有限，持續扮演市場穩定力量。

央行明天將召開第2季理監事會議，外界關注總裁楊金龍對於新台幣近期持續升值的說法。匯銀人士分析，近期市場普遍預期美國聯準會（Fed）有望9月啟動降息，加上台灣出口商持續有拋匯需求，使得新台幣匯率呈現「見關不是關」的強勢升值格局。但當匯價升抵關鍵點位，央行不手軟，並加大干預力道，顯示其不希望新台幣升值過快，影響出口與資本市場穩定。

外銀指出，央行近期不僅進場調節，也不定期對銀行實施金檢，壓制過度炒匯或投機操作，雙管齊下守穩匯市秩序。昨日美元指數上漲0.16%，主要亞幣全面走貶，日圓、韓元分別貶值0.24%及0.21%，新台幣貶值0.05%與星元相當，人民幣貶值0.03%。

中東局勢仍處於高度不確定，美國總統川普雖表面上呼籲伊朗透過談判降溫，但實際上對以色列行動並未加以約束，甚至在G7峰會期間提前離場，此舉進一步加劇國際不安情緒，美元因避險需求而獲得支撐。