台新金與新光金下周股東會 聚焦兩重點

台新金（2887）與新光金股東會將於下周一（23）日登場，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損將成焦點。

台新金與新光金獲得金管會核准，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，合併後的新金控擁有1,000萬個客戶、股東接近100萬人，員工多達3萬人，躋身台灣第四大金控。

為發揮金控綜效，台新金與新光金於去年10月9日股東臨時會通過金控合併案，並於今年3月31日經金管會核准，合併基準日訂於7月24日，屆時新光金股票將會下市，其股東所持有的股票改為台新新光金控，此次合併對價，以新光金1股普通股換發台新金控普通股0.672股及辛種特別股0.175股。

台新金董事會決議分派2024年盈餘，全數配發現金股利，每股配發0.9元，配發對象包括目前台新金跟新光金股東，但新光金股票有換股比例，將以0.672換股比例來換算，因此每一股新光金普通股可拿0.6048元，另外，新光金股東每一股還會收到0.175股的辛種特別股，由於每股10元，因此辛種特別股的每股價值為1.75元，每年還有1.665%利息，合計三年後可一次拿到1.84元。

兩家金控規劃在未來一年半至二年的時間，完成旗下四大子公司的整併。