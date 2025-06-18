吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新光金控創辦人吳東進。 聯合報系資料照
新光金控創辦人吳東進。 聯合報系資料照

根據公開資訊觀測站資料顯示，新光金控（2888）創辦人吳東進個人持有的4.67萬張新光金股票，已全數出清；另，吳東進夫人許嫺嫺名下多家公司亦出清或處分近半數新光金持股。

據了解，吳東進及親友這波出清的持股約5萬張，市值6至7億元，主要是基於節稅考量。

據公開資訊觀測站最新統計資料顯示，在新光金創辦人吳東進女兒吳欣儒、兒子吳昕東接連處分名下新光金持股之後，吳東進原先個人持有46,759張新光金股票，持股比0.264%，也於5月全數出清。

除此之外，吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表人，她個人原先名下持有3,630張新光金股票，在4月時已賣出3,530張，剩餘約100張新光金股票，於5月再度處分50張持股，名下剩餘約50張；吳東進夫人許嫺嫺名下宸茂股份有限公司出清30張持股；開閒、閒達、開達三家股份有限公司則賣出持有的二至四成新光金股份；新光保全董事長吳昕東4月賣出229張股票，名下剩餘32張，而由吳昕東擔任董事的茂宸股份有限公司則在5月賣出四成新光金持股。

新光樂活事業股份有限公司同樣於5月出清新光金持股。

另外，新光吳火獅文教基金會法人董事代表人李增昌，日前也申報將以一般交易賣出個人名下8,000張股票，預定賣出時間5月19日至6月18日。他個人目前則持有8,026張新光金。

台新金與新光金正式合併基準日定於7月24日，屆時原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。

據了解，吳東進及親友這波出清的持股約5萬張，市值6至7億元，主要是基於節稅考量，因為合併轉換持股的租稅負擔較重，以及特別股還要鎖三年，所以提前出清。不過據了解，吳東進是出清個人持股為主，法人持股部分，包括新光醫院及新光三越，持股都沒有鬆動。

吳東進從42歲接掌新壽，一路到成立新光金，從未賣出過一股新壽或新光金股票，一直以來對於新光的股票都是只進不出，這次出清個人持股，親友強調，是因個人節稅考量，並不影響法人股東未來的持股。

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