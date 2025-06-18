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第1季六都房貸件數驟減36%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

根據聯徵中心資料，今年首季六都房貸件數較去年同期大減約1.6萬件，年減幅高達36.3%，顯示房市買氣明顯萎縮；平均核貸成數方面，六都多呈下滑，其中台北市平均核貸成數僅68.6%，成為六都最低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，當前房市景氣下滑，又有選擇性信用管制，銀行考量不動產放款居高水位下、順勢收傘，以致房貸成數與申貸件數大減，認為接下來若政府對房市資金的緊縮態度不變，下半年市場很難樂觀。

據聯徵中心資料，今年首季六都房貸樣本數、平均核貸成數等數據中發現，今年第1季六都購屋貸款數僅28,078件，較2024年首季44,082件，大減約1.6萬件左右，年減幅高達36.3%。

六都中，台南市核貸件數衰退最多、呈現腰斬，首季申貸件數僅2,110件。雙北市年減幅居二、三名，各較去年同期大減40.4%、44.3%，房貸件數僅剩2,513件、6,385件。桃園市、高雄市年減幅均為30.8%，台中市減幅最少、為25.3%，顯見六都買氣明顯放緩。

首季新北市核貸成數從72.6%降至71%，減幅為1.6個百分點；桃園市也從73.6%微降至72.9%。

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