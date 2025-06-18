快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

納管虛擬資產 業者不玩了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

虛擬資產業者將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，而目前遞交申請仍得提供服務的17家業者均為本土業者，至於有意落地台灣的國際指標業者一直不得其門而入，業內指出，金管會現在面臨的兩難是中資及保護本土業者問題。

金管會分四階段納管虛擬資產（VASP）業，目前進入最後立專法階段， 上月已於完成法規預告，正依外界意見調整專法草案內容，預計於6月底前陳報行政院。在專法施行前，現處於「登記制」第三階段，原本在3月底期限內完成「申請登記」仍得提供服務的名單有21家，惟最晚須於9月底前完成洗錢防制登記；但近三個月以來相繼有業者退出，目前名單上僅存17家，由於監理規格高，幣圈認為到9月底前恐有更多業者決定「不玩」。

從第一階段納管的完成VASP洗防聲明起，國際業者申請就一直未獲准，最具代表性的是全球第一大虛擬貨幣交易所幣安，當時申請了一年以上直到今年全面轉為登記制前都未通過，日前一場公聽會上，幣安代表也當著金管會副主委陳彥良的面表示，希望主管機關對國際業者落地保持開放態度，讓民眾有更多元選擇。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

金管會 洗錢防制 中資

延伸閱讀

補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

G7領袖聲明草案籲以伊降溫 川普尚未簽署

女背包客徘徊超商外引注意 揪出女商販被詐第五次

自然人憑證變詐團破口 金管會擬補強恢復

相關新聞

理監事會召開前夕…央行強勢守匯 穩住29.5大關

中東戰事趨緩帶動美股走高，激勵台股昨（17）日走揚，新台幣兌美元匯率持續升值，盤中升破29.5元關卡，最高來到29.46...

吳東進出清4.6萬張新光金持股 市值逾6億元

根據公開資訊觀測站資料顯示，新光金控創辦人吳東進個人持有的4.67萬張新光金股票，已全數出清；另，吳東進夫人許嫺嫺名下多...

台新金與新光金下周股東會 聚焦兩重點

台新金與新光金股東會將於下周一（23）日登場，股東關注兩家金控合併後規畫，包括股利政策、壽險匯損將成焦點。

國票金改選熱身賽提前開打 傳台鋼集團與大股東耐斯談合作

國票金董監改選將於明年登場，熱身賽提前開打。在群益投信所發行的ETF 00919全數出脫國票金約10%的持股後，國票金股...

自然人憑證驗證 三招補強

為防堵自然人憑證驗證成詐團開戶破口，金管會銀行局長童政彰今（18）日邀逾20家銀行、警政署與數發部開會，研擬提出搭配視訊...

彰銀友善職場績效亮眼

彰化銀行致力打造多元、公平及包容的職場環境，獲工商時報頒發「第一屆（2025）台灣幸福企業評鑑」優質獎，昨 （17）日於...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。