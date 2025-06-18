納管虛擬資產 業者不玩了

虛擬資產業者將於今年9月底前全面完成登記，否則不得再營業且違者有刑責，而目前遞交申請仍得提供服務的17家業者均為本土業者，至於有意落地台灣的國際指標業者一直不得其門而入，業內指出，金管會現在面臨的兩難是中資及保護本土業者問題。

金管會分四階段納管虛擬資產（VASP）業，目前進入最後立專法階段， 上月已於完成法規預告，正依外界意見調整專法草案內容，預計於6月底前陳報行政院。在專法施行前，現處於「登記制」第三階段，原本在3月底期限內完成「申請登記」仍得提供服務的名單有21家，惟最晚須於9月底前完成洗錢防制登記；但近三個月以來相繼有業者退出，目前名單上僅存17家，由於監理規格高，幣圈認為到9月底前恐有更多業者決定「不玩」。

從第一階段納管的完成VASP洗防聲明起，國際業者申請就一直未獲准，最具代表性的是全球第一大虛擬貨幣交易所幣安，當時申請了一年以上直到今年全面轉為登記制前都未通過，日前一場公聽會上，幣安代表也當著金管會副主委陳彥良的面表示，希望主管機關對國際業者落地保持開放態度，讓民眾有更多元選擇。