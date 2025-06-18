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兆豐銀增資142億 6月完成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

兆豐金控（2886）子公司兆豐銀行昨（17）日董事會決議私募現金增資將於本月內完成，以6月24日為現增基準日，兆豐銀擬私募現金增資3.88億股每股現增定價為36.7元，總計現增資金規模142.46億元，母公司兆豐金控將全數認購並於基準日繳納股款。

兆豐銀預計在私募現增完成後，成為資本額登上1,000億元的銀行，各項資本比率均可拉高，以利擴大業務、衝刺獲利。

高雄銀行昨天決議發行12億元長期次順位金融債券，並進行定價，將採固定利率2.38%發行，發債募得價款將用於強化資本結構，提高高雄銀行資本適足率。

兆豐銀私募現增是為充實資本及強化經營韌性，預計增資完成後，兆豐銀資本額將增至剛好1,000億元，其普通股比率、第一類資本比率、資本適足率將由現有的12.53%、12.65% 及14.81%再拉高，預估約高於兆豐銀入列大到不能倒系統性銀行的相關資本比率要求約0.5個百分點左右。

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增資 兆豐銀行

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