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國票金改選熱身賽提前開打 傳台鋼集團與大股東耐斯談合作

經濟日報／ 記者戴玉翔林政鋒／台北、高雄報導
國票金。 國票金／提供
國票金。 國票金／提供

國票金（2889）董監改選將於明年登場，熱身賽提前開打。在群益投信所發行的ETF 00919全數出脫國票金約10%的持股後，國票金股價逆勢上漲，引發外界關注。消息人士傳出，台灣第三大民營鋼鐵台鋼集團進場布局，加上友好外圍支持，目前持股估6.5%。

雖然市場盛傳台鋼已與國票金大股東耐斯洽談合作，但並未獲得證實，市場人士表示，以台鋼實力，並不排除成旺旺、耐斯、公股以外的第四大勢力。台鋼集團昨（17）日表示無可奉告。

目前國票金股東有旺旺蔡家、耐斯陳家及美麗華家族黃春發、台產李泰宏等民股，還有一銀、合庫為首的公股股東，其中人旺集團持股約9.9%，和同一陣線的美麗華、台產的持股合計持有約15.25%，耐斯及公股各持股9.9%。而國票金股東會今年已表決通過修章案，把席次從現有的13席，改為在11席至15席之間彈性調整，被外界視為吹響明年董監改選的號角。

若根據國票金今年最新公布的前十大股東，截至3月25日為止，持股第一大的股東，就是群益台灣精選高息ETF基金專戶，持股比率高達9.9%，因為00919的換股影響，使得國票金罕見能有大額持股，流通於市面上，而旺旺集團以諾威斯、人旺兩家公司，擠進前十大股東，持股分別為8.05%及1.93%；而耐斯集團則以耐斯資融及耐斯投資開發，兩家公司擠進前十大股東，持股分別為4.07%及3.21%。

但現在可能有了新的變局，市場傳出台鋼集團、三發集團出手加碼國票金持股，對此，消息人士分析，因為00919大舉出脫國票金約10%的持股，在市場上很容易有機會可以大額吃下國票金股票，而從進出的號子研判，三發集團很有可能只是煙霧彈，反倒是台鋼集團，透過台中、台南、嘉南等地緣性的號子來看，持股至少超過3.5%。

再加上台北群益金鼎證券的號子在近20日內，進場約11萬張，約持有3%國票金股份，消息人士分析，按照過往台鋼集團發動經營權或併購案的歷程，且群益證董事長與台鋼相熟，很有可能是台鋼友好外圍勢力持有，因此台鋼集團加上友好外圍支持，目前持股估達6.5%，成為不容小覷的勢力。

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