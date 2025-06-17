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傳吳東進出清4.6萬張個人持股 新光金：股東個人行為

中央社／ 台北17日電
新光金。圖／聯合報系資料照片
新光金。圖／聯合報系資料照片

台新金新光金合併基準日訂在7月24日，原新光金股東將依換股比例轉換成為台新新光金股東。新光金創辦人吳東進女兒吳欣儒陸續出清近3600張新光金持股，媒體報導吳東進個人持有的4.6萬張持股也已出清，新光金對此低調不回應。

台新金、新光金在合併為台新新光金之前，將於6月23日各自召開最後一場股東會，2家金控7月24日正式合併，並更名為「台新新光金控」，屆時新光金將下市，也成為台灣金融史上首樁金控合意併購。

吳欣儒現為新光吳火獅文教基金會法人董事代表人，個人名下約有3630張新光金持股，根據公開資訊觀測站資訊，她在4月底到5月底間陸續出清持股，目前持股剩50多張。

媒體報導，吳東進在5月底全數出清個人新光金持股4.6萬張，主要是基於節稅考量，新光金今天表示是股東個人行為，不予回應。

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新光金 台新金 台新新光金控

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