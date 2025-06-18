彰銀友善職場績效亮眼

彰化銀行（2801）致力打造多元、公平及包容的職場環境，獲工商時報頒發「第一屆(2025)台灣幸福企業評鑑」優質獎，昨 （17）日於台北格萊天漾大飯店舉行頒獎典禮，彰化銀行由副總經理林玉葉代表領獎，顯示彰化銀行持續建構優良職場、提供員工最佳照顧的努力，備受各界肯定。

彰化銀行指出，員工是企業最重要且最珍貴的資產，該行全力營造尊重人權、免於歧視與騷擾、安全健康且友善的職場環境。同時，積極強化內部溝通機制，鼓勵員工表達意見並參與公司決策，有效提升工作滿意度與向心力，打造永續共融的企業文化。

在薪酬福利方面，彰化銀行表現亮眼，近四年平均調薪幅度達4.98%，並連續12年獲台灣證券交易所列入「台灣高薪100指數」成分股，充分展現對員工薪酬的重視及企業社會責任的落實。另為響應政府鼓勵工作生活平衡，提供員工休假補助，休滿七日以上補助2,500元，休滿十日以上補助5,000元。

值得一提的是，彰化銀行日前與彰銀工會再次簽訂「團體協約」，優於法令提供產假58日、產檢假八日、陪產檢及陪產假八日，並放寬陪產請假期間為分娩當日及前後各15日等，此次簽訂團體協約適逢彰化銀行成立120周年，勞資雙方共同迎來歷史性里程碑，充分展現勞資和諧。

彰化銀行表示，彰銀如同溫暖大家庭，員工相處融洽如家人一般。120年來能夠穩健經營，全賴所有員工的默默付出。因此，致力打造「樸實」的幸福企業文化，從「心」開始，凝聚員工向心力，提供優質的工作環境與勞動條件，讓每位員工都能在彰化銀行大家庭安居樂業。

本次獲獎，顯示彰化銀行在工作環境、職涯發展及兼顧家庭生活各面向皆呈現正向發展，充分體現該行照顧員工，落實企業社會責任的努力。未來將持續提升具競爭力的職涯發展環境，營造更全面的幸福職場，與員工攜手共創永續未來。