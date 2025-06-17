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自然人憑證遭詐！金管會提解方 銀行不挺視訊有原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
多數銀行傾向以「自然人憑證+他行實體帳戶」驗證做補強機制，捨棄視訊驗證。圖／聯合報系資料照片
多數銀行傾向以「自然人憑證+他行實體帳戶」驗證做補強機制，捨棄視訊驗證。圖／聯合報系資料照片

為防堵自然人憑證驗證成詐團開戶破口，金管會銀行局長童政彰18日邀逾20家銀行、警政署與數發部開會，研擬提出搭配視訊、實體帳戶驗證或限制交易功能等三大補強措施後，恢復以自然人憑證做驗證開戶的功能。

據初步調查，多數銀行傾向以「自然人憑證+他行實體帳戶」驗證做補強機制，捨棄視訊驗證。補強後的交易額度將比照臨櫃，每月可轉帳最高20萬元。

一家銀行主管坦言，視訊驗證存在盲區，若民眾身分證照片老舊或年代久遠，辨識困難，加上又是全新客戶，缺乏其他交叉資料佐證，也無從提問「核身」問題，實務風險不小。

另一家銀行高層說，視訊驗證除需投入大量人力、系統資源，對偽冒者的嚇阻作用大於實質防堵效果。

但也有部分銀行認為，自然人憑證搭視訊的偽冒開戶比例較低，但若導入仍需3至6個月建置期。

全案起因是從去年第3季起，多家銀行發現數存戶中，以「自然人憑證」做驗證開戶，成為警示帳戶的占比一路攀升，究其原因竟是民眾自然人憑證遭詐團冒用。

據金管會統計，截至3月底，數存帳戶中警示戶約1.6萬戶，其中3,400戶是透過自然人憑證開立，占比達21.3%。換言之，數存戶警示戶中，有兩成都是透過自然人憑證驗證開戶的。

對此，童政彰強調，自然人憑證本身安全無虞，問題不在於憑證技術，而是有民眾遭詐騙或主動交付憑證及密碼，導致個資被冒用，警示帳戶也增加。

金管會不同意以全面禁用自然人憑證開戶，這如同「就像為了安全，不讓車上高速公路」，只為了「去風險化」的一刀切做法。

金管會強調，未來將視各家銀行風險控管機制完備情況，逐步恢復自然人憑證開戶功能。可行方案包括搭配視訊、實體帳戶驗證，或限制交易功能，例如降低轉帳額度等。

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