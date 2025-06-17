友邦人壽攜手彰化銀行 推財富傳承高資產保單

AIA友邦人壽宣布和彰化銀行合作推廣「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，主要瞄準彰化銀行高資產客戶的財富傳承需求，這也是兩家都有百年歷史的老字號公司首度攜手合作高資產客戶保單業務。

友邦人壽指出，該保單適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求，是完善個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。

友邦人壽長期聚焦為保戶提供資產與財富傳承解決方案友邦人壽，其服務亞洲市場也超過百年的經驗，此次首次攜手也有百年歷史的彰化銀行進行專案合作，著眼的就是高資產客戶的保單商機。

此外，為落實公平待客原則並強化高齡友善金融服務，AIA友邦人壽特推出創新行銷與核保服務，從細節出發，專為中高齡的高資產客戶量身打造，提升保戶體驗品質。

友邦人壽也表示，為落實公平待客，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」商品文宣全面導入高齡友善的金融服務設計，放大字體的商品DM，特結合AI語音導覽功能，讓保戶掃描QR Code後即可透過語音播報清楚瞭解保單內容，解決閱讀障礙；另外，商品附加大尺寸的宣傳手冊，深入剖析規劃資產傳承上之痛點，並提供完整解決方案，協助客戶妥善規劃傳承藍圖，提升資訊透明度與信賴感。

友邦人壽指出，只要是本商品有效保單的被保險人，將享有VIP尊榮服務，享有包含由專業醫療院所提供終身12次的線上醫療諮詢、繳費期間每年一次的個人營養諮詢與貼心款待的專人專車接送健檢服務、不限次數的禮賓秘書服務與國內外尊榮醫療等服務，保戶只需登入「保戶會員專區」或致電特約禮賓中心服務專線，即可瞭解完整權益內容。