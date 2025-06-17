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臺企銀多元個人優惠貸款專案 滿足民眾全方位資金需求

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
臺企銀提供多元個人優惠貸款專案，滿足民眾資金需求。臺企銀／提供
臺企銀提供多元個人優惠貸款專案，滿足民眾資金需求。臺企銀／提供

臺企銀（2834）深知現今民眾對貸款的概念已非僅是「救急」，而是「彈性滿足生活需求」，因此推出多元優惠信用貸款專案，凡屬信用正常、收入穩定的優質客群適合「e網貸」消費性貸款，利率前3個月最低2.62%起；臺企銀薪轉戶薪資轉帳連續達1年以上，可申請「e轉薪貸」貸款，利率前3個月最低2.82%起；公教人員則可選擇「e心相貸」貸款，利率前3個月最低1.98%起。

為了減輕父母育兒的經濟壓力，臺企銀「添好孕」消費性貸款，提供已施行人工生殖者、懷孕者本人或其配偶、坐月子或撫育5歲以下幼兒的父母所需資金，前3個月利率最低1.92%起，貸款金額最高新臺幣100萬元，若生育第二胎次及以上者另享有利率減碼，最高得減0.65%，亦免收系統作業費，實質減輕父母負擔。

近期國際關稅議題，導致全球市場情勢持續震盪，為協助民眾在變動環境中，維持資產靈活度與財務穩定性，臺灣企銀提供擔保貸款專案，利率最低2.185%起，並提供便捷的申貸管道，滿足民眾從求學、工作報稅到結婚生育等不同時期面臨的資金需求。

臺灣企銀積極推動線上申貸平台服務，滿足客戶24小時申貸需求，申請流程僅需3分鐘，最快2個營業日內通知貸款結果，藉由全程無紙化的數位申辦模式，落實節能減碳愛地球的目標，更多貸款詳情請洽臺灣企銀官網查詢。

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