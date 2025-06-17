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暑假將至 金管會籲提前規劃旅平險避免意外風險

中央社／ 台北17日電

金管會指出，暑假將至，提醒民眾規劃國內外旅遊時，可依需求事先規劃旅遊期間適足的保險保障，因應旅遊期間風險，除了旅平險外，也可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤等相關風險。

根據保發中心統計，產險與壽險公司（個人加團體）今年前4月旅平險總件數299萬1358件，年增15.6%，前4月保費收入新台幣17.59億元，年增17.77%。

金管會今天舉行例行記者會，金管會保險局副局長陳清源呼籲，民眾規劃旅遊保險時除了可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內遭受意外傷害事故（非由疾病引起的外來突發事故），身體受傷害導致失能或死亡的風險外，也可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生的費用。

陳清源舉例，出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險，也建議民眾可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中，旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往地點發生天災，導致被保險人更改預定行程增加的交通或住宿費用。

陳清源指出，目前投保方式相當多元，民眾除了透過實體方式投保外，也可利用網路或APP投保。另外，因各家保險提供旅遊保險商品項目組合各有特色，民眾投保前應詳加閱讀保單條款內容，了解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，確保符合自身需求，避免理賠爭議。

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