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新台幣闖29.5元關失敗 央行進場護匯顯態度

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

受到中東地緣政治升溫影響，美元指數回穩至98以上，新台幣兌美元17日早盤以29.51元開盤，升值1分後持續走升，盤中一度突破29.5元整數關卡，高點觸及29.46元，升幅達6分。不過，當匯價午後再度升破29.5元時，央行迅速進場調節，將匯價自29.493元一路拉回至29.535元，最終收在29.535元，貶值1.5分，展現出明顯的穩匯態度，29.5元關卡守住。

匯銀人士分析，近期市場普遍預期美國聯準會（Fed）有望9月啟動降息，加上台灣出口商持續有實質拋匯需求，使得新台幣匯率呈現「見關不是關」的強勢升值格局。但當匯價升抵關鍵點位，央行仍不手軟，於尾盤加大干預力道，顯示其不希望新台幣升值過快，影響出口與資本市場穩定。

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美國聯準會 新台幣 匯價

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