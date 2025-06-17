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新台幣盤中站上29.4元 央行調節尾盤翻貶1.5分

中央社／ 台北17日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

市場對中東戰事的疑慮緩解，美股4大指數同步收高，激勵台股勁揚，新台幣兌美元盤中延續升勢，再次站上29.4元，但央行尾盤調節，沒收部分升幅，收在29.535元，貶1.5分，台北及元太外匯市場總成交金額16.05億美元。

投資人預期以色列與伊朗的衝突不會進一步升級，中東衝突可控，金融市場正面表態，美股4大指數全面上漲，其中那斯達克指數收盤勁揚294點，費城半導體指數大漲155點。

台股今天同步展開反彈，盤中最高漲逾280點達22331.69點，權值股及矽光子概念股表現強勢，尾盤台積電大單敲進拉抬，加權指數終場收在22211.59點，上漲161.69點。

新台幣兌美元今天以29.51元開出後，火速突破29.5元關卡，出口商眼見匯價突破關鍵價位，略顯著急，不過美元買盤旋即湧現，加上美元指數反彈，新台幣走勢受抑，轉為區間波動，盤中最高29.46元，最低29.535元。

外匯交易員表示，新台幣匯率每5角是個重要關卡，近日匯價盤中突破29.5元，按照過往經驗，每到一個關卡，都會稍作整理，因此買賣雙方需求都有浮現，不過央行還是有所表態，除了盤中調節，收盤也守住29.5元。

外匯交易員指出，週四美國聯準會利率決策出爐，投資人聚焦聯準會對經濟展望、降息路徑釋出的態度，據以調整後續策略，市場屏息以待，這兩天成交量能明顯收斂。

央行統計，隨著地緣政治緊張局勢緩解，美元指數今天反彈0.16%，亞幣普遍走弱，人民幣微跌0.03%，新台幣小貶0.05%，韓元貶值0.21%，日圓則在日本央行宣布利率維持不變後，小幅貶值，下跌0.24%。

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日本央行 新台幣

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