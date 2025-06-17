日本央行新會議結論出爐 李鎮宇看升日圓匯率至140

日本央行結束為期兩天的利率會議，台新金控首席經濟學家李鎮宇分析日圓最新走勢指出，本次日本央行減緩JGB購債縮減步調，有助於穩定超長天期債市，雖然短期內可能造成日圓小幅走弱，但由於美日利差與全球風險情緒仍是日圓主要驅動力，加上目前聯準會下半年仍會降息兩碼，美日利差下半年仍會收窄，這將支撐日圓匯率，他預期，日圓年底應可看升至140兌1美元價位。

李鎮宇也指出，市場關注參議院7月的選舉，從目前民調上來看石破茂民調回溫，若自民黨勝選，由於相對於在野黨希望調降消費稅，財政寬鬆，自民黨反而傾向不調降消費稅，因此若自民黨勝選，在財政赤字風險將較小情況下，日圓整體亦會偏強，年底看到140價位的可能性也更高。

此次日本央行最新會議結論一如市場預期，維持政策利率0.5%，另外，2026年3月底前，每季減少4000億日圓的國債（JGB）購買額度，及在2026年4月至2027年3月，減少JGB購買的步調放緩為每季2000億日圓，而2026年6月的會議將對此計畫進行中期檢討，若長期利率快速上升，央行仍會靈活調整購債規模，展現兼顧預測性與彈性的立場。李鎮宇解讀，由於日本央行此次並未再升息，並且縮減購債額度，因此整體來看，短期日圓會偏弱，但長期會走升；他也指出，倘若日本的殖利率水準高於美國，再加上避險買盤，屆時日圓會有更大的升值動力。