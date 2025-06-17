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迎戰618年中慶 全盈串聯電商、娛樂、飲食全場域

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對年度購物盛事618年中慶，電子支付「全盈+PAY」不只推優惠，更全面展現品牌力，從支付科技到跨場域整合，祭出超過380萬全家Fa點回饋、千元儲值金大放送，串聯電商、音樂、線上訂餐與電子書等生活場景，積極搶攻用戶心占率，打造一場不只是促銷、而是全面升級的行動支付體驗。

全盈+PAY強調一直致力於成為最貼近生活的支付工具，本次618活動大規模整合線上線下場域，攜手超過10大電商平台，包括全家行動購、東森購物、friDay購物、91APP*-KY（6741）、PChome 24h購物、神腦（2450）生活、MyCard等，串聯消費者日常購物與娛樂習慣。不僅如此，更與數位平台KKBOX、讀墨電子書、餐飲點餐平台「你訂Nidin！」等通路推出專屬優惠活動，讓用戶從購物到生活娛樂，都能享受便利的支付與回饋。

本次618活動，全盈+PAY定位不單是「支付工具」，也是協助品牌與用戶之間建立深度連結的「平台角色」。例如：全家行動購618加碼消費每筆滿499元即送50元全盈儲值金，每筆滿998元則送100元全盈儲值金，以此類推。全家（5903）隨買跨店取哈根達斯超殺買4送4，以及電商618搶先購等。全盈支付表示，未來將持續拓展異業合作生態圈，從金融科技延伸到消費科技，打造用戶生活中每一天的電子支付願景。

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