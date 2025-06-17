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遠東銀微型保險公益計畫 5年累計守護逾千人

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠東商銀透過微型保險公益計畫幫助弱勢族群，打造經濟安全防護網。圖/遠東商銀提供
遠東商銀透過微型保險公益計畫幫助弱勢族群，打造經濟安全防護網。圖/遠東商銀提供

遠東銀（2845）秉持財富管理「遠銀十樂」核心價值中的「樂益」永續精神，持續將愛心化為行動力，今年再度響應微型保險公益計畫。

遠東商銀自2021年起推動微型保險公益計畫，至今邁入第5年，協助超過千人建立更穩固的經濟安全網，成為弱勢族群人生中的第一張保單。

此計畫採三方合作模式，攜手凱基人壽與地方社福機構，為15足歲至65歲中低收入戶與身心障礙者以團險方式承保，若意外發生時，理賠金能在關鍵時刻提供經濟支撐。

透過這套機制，既有效補足現行社會保險與救助制度的不足，也讓企業資源有效運用，確保每份愛心都有被送到最需要的地方。

遠東商銀表示，「遠銀十樂」不只是品牌價值，十樂中的「樂益」精神包含社會公益與綠色環保，未來將持續深耕永續以實際行動擴大企業影響力，期望讓金融更有溫度，社會更有力量。

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