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AIA友邦人壽攜手彰化銀行 共創財富傳承管理新局

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

長期聚焦為保戶提供資產與財富傳承解決方案的AIA友邦人壽，以其服務亞洲市場超過百年的經驗，首次攜手百年歷史的彰化銀行進行專案合作，滿足彰化銀行高資產客戶的財富傳承需求。為落實公平待客原則並強化高齡友善金融服務，AIA友邦人壽特推出創新行銷與核保服務，從細節出發，專為中高齡之高資產客戶量身打造，提升保戶體驗品質。

在面對高齡化社會與長壽的健康風險，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，AIA友邦人壽本次與彰化銀行合作推廣「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求，是完善個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。

為落實公平待客，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」之商品文宣全面導入高齡友善的金融服務設計，放大字體的商品DM，特結合AI語音導覽功能，讓保戶掃描QR Code後即可透過語音播報清楚瞭解保單內容，解決閱讀障礙；另外，本商品附加大尺寸的宣傳手冊，深入剖析規劃資產傳承上之痛點，並提供完整解決方案，協助客戶妥善規劃傳承藍圖，提升資訊透明度與信賴感。

只要是本商品有效保單之被保險人，將享有VIP尊榮服務，享有包含由專業醫療院所提供終身12次的線上醫療諮詢、繳費期間每年一次的個人營養諮詢與貼心款待的專人專車接送健檢服務、不限次數的禮賓秘書服務與國內外尊榮醫療等服務，保戶只需登入「保戶會員專區」或致電特約禮賓中心服務專線，即可瞭解完整權益內容。

透過這些創新與貼心設計，AIA友邦人壽與彰化銀行共同打造並提供中高齡之高資產客戶客群尊榮的保險體驗。

AIA友邦人壽強調，資產傳承是一種價值與責任的延續。未來將持續依據彰化銀行客戶的需求，提供有特色的保險商品與優質服務，協助客戶實現財富守護與世代傳承的目標。

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彰化銀行 友邦人壽 AI

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