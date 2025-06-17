新青安優惠房貸累計破11萬戶 這銀行受理四成最踴躍 土銀、合庫緊追

根據財政部數據，統計2023年8月新青安上路以來，八大公股行庫的申辦狀況，截至今年4月，新青安共受理約11.9萬戶，受理總金額突破9300億元，其中臺灣銀行響應政策最積極，受理件數逾3萬件，佔比約四成；居次的土地銀行也貢獻逾2萬件；合作金庫則以約1.4萬件名列第三。

台灣房屋集團趨勢中資深經理陳定中表示，新青安為政策性優貸，僅限公股行庫辦理，一般民營銀行無法申辦，也讓公股行庫在新青安政策上路後，房貸業務量明顯增加。

陳定中指出，其中受理案件最多的臺灣銀行，因據點涵蓋本島與離島所有縣市，且存款餘額為全台所有銀行之最，放款量能相對強健，響應新青安也最積極。

陳定中分析，受理件數居次的土地銀行，由於是專業銀行，不受銀行法72-2條放款上限天條約束，承做房貸的彈性較大。

值得一提的是，陳定中表示，土銀2025年新青安申辦狀況較去年同期成長近六成，今年前四個月受理件數逾4,600件，超車臺銀的3,770件暫居龍頭！而合作金庫則是國內分行數量最多的銀行，服務範圍綿密，在爭取客戶上頗具地緣優勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，從去年中至今，房貸申辦卡關已累積許多民怨，加上打炒房確實已達到為市場降溫的政策目標，因此本周的央行理監事會議是否會調整信用管制政策，讓行庫有更大的放貸彈性，將是後續房市的觀察重點。