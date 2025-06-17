主權AI基礎建設 引爆投資新熱潮

滙豐投信指出，自輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳隨川普出訪中東沙國與阿聯酋，拿下二國「主權AI基礎建設」的計畫大單，隔日隨即在台灣Computex主題演講中，宣布聯手台灣兩大巨頭為台灣建置「AI基礎建設」。加上，上周再度宣布與英、法、德國與義大利簽訂「主權AI基礎建設」合作案，顯見在近期各國主權投資計畫遍地開花後，由各國政府挹注的「主權AI基礎建設」無疑增添後續基建投資新動能柴火，現時不失為投資人將基建納入資產配置的好時機。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，預估未來AI基礎設施將遍佈全球。其中，估計約10年內，AI基礎建設與AI工廠市場規模將從數千億美元暴增到10兆美元以上，顯見由AI推動的基礎建設成長已勢不可擋。再者，AI資料中心需要更龐大的電力與水力等基礎建設支持，全球用電量大幅飆升，將帶動電力等公用事業基建公司獲利成長。根據麥肯錫預估，至2040年，美國的電力需求年均成長率將高達 3.5%，主要受到資料中心、電動車及製造業回流等需求的推動，尤其美國資料中心耗電量直線上升更將進一步帶動整體電力需求。

滙豐投信建議，透過基金同時布局傳統與新型態基礎建設，可確保參與全球基礎建設成長周期，掌握長期投資機會。彭博資訊顯示，自川普勝選以來各類型的股票表現，基建類股除表現相對抗跌外，今年初至5月底仍上漲達11.3%，不僅展現十足防禦抗震能力，亦有亮麗的報酬表現。投資人適時納入基建股等資產部位，除有效降低投組的波動度外，亦有提升收益報酬機會。

滙豐全球基礎建設收益基金聚焦歐美，主要布局4大產業，包括受惠川普新政的能源基建、主權AI建設所推進的電力公用事業、全球旅遊潮復甦帶旺的交通運輸與民生必需息息相關的通訊服務等產業，靈活調整產業配置，不僅具長期資本成長潛力外，也具股息收益機會，力求投資攻守兼備。