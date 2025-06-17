新青安累計破11萬戶 房仲：三類物件易落入難貸區

近日傳出有民眾因薪資有限，申辦新青安碰釘子，讓新青安再成話題。台灣房屋根據財政部數據，統計2023年8月新青安上路以來，八大公股行庫的申辦狀況，截至今年4月，新青安共受理約11.9萬戶，其中台銀最積極，受理件數逾3萬件，占比約4成；居次的土地銀行也貢獻逾2萬件；合作金庫（5880）則以約1.4萬件名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前銀行內控嚴謹，申貸人的收支狀況、信用條件以及擔保品的所在地段等因素，都會影響最終的放貸條件，即便符合新青安貸款資格，行庫放款也從嚴評估，財務正常的首購族，核貸成數可能在七成五到八成之間，部分物件鑑價也可能不及合約價，導致自備款比例須大幅提高。

她表示，其中有三類物件容易落入難貸區，首先是「蛋殼新屋」，這類新興重劃區發展尚未成熟，推案量大，空屋率高，轉手不易，容易因鑑價不足導致貸不滿。

其次為「蛋白老屋」，精華區的老屋都更或自住效益，因此價值穩定，不過若非屬交通便利的老屋，有可能面臨鑑價不高，加上老屋貸款年期短，將會加重每月貸款負擔。

第三是「蝸居小宅」，現在小宅當道，不過12坪以下物件常被視為投資型物件，不少銀行直接拒絕收件，因此建議首購族要至少以15坪以上為購屋標準。