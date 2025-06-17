台幣升勢強 彭博：別輕忽央行本周降息以減輕升值壓力的可能性

台灣央行本周將公布利率決策，預料將按兵不動，但彭博資訊經濟學家認為，基於新台幣匯率最近的升勢強於其他亞洲貨幣，本周降息以減輕新台幣升值壓力的可能性不容低估。

彭博與路透訪調的多數經濟學家都預期，台灣央行19日將維持基準利率於2%不變。但彭博經濟學家認為，為減輕新台幣的升值壓力，台灣央行仍可能降息，畢竟新台幣的表現優於亞洲貨幣，尤其是4月中旬以來，新台幣兌在岸人民幣、韓元及日圓的匯率都加快升值。

台灣央行本周可能降息的另一個原因是，下次央行會議要到9月召開，屆時新台幣升幅可能會進一步領先於亞幣。而且台灣通膨下滑，也有利央行降息。

Jefferies全球外匯主管貝契特爾（Brad Bechtel）指出，儘管多數經濟學家都認為台灣央行本周不會降息，但基於新台幣匯率強於30元，對於當地民眾的擊頗大，因此央行降息以緩和台幣升值壓力，也不令人意外。