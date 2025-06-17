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兆豐投信搭上被動多資產平衡 ETF 發行列車 選擇跨國和動態配置設計

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作發表臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數。（兆豐投信/提供）
兆豐投信與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作發表臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數。（兆豐投信/提供）

為響應金融監督管理委員會推動金融市場商品多元化政策，兆豐投信選擇搭上被動式多資產ETF發行列車，與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作，發表「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，此創新指數以台灣股票搭配美國長天期政府債券，採用動態配置機制，於積極、穩健、保守、特殊等多種情境下進行再平衡，兼具追求穩健增長與風險適度分散的多資產投資策略，不僅代表產品創新突破，更象徵台灣資產管理領域於ETF發行上邁入新里程碑。

兆豐投信與臺灣指數公司合作淵源深厚，雙方在指數化投資領域緊密合作，自2017年攜手推出首檔市值型ETF 00690以來，已合作發行五檔ETF上市掛牌，2023年雙方更將等權重設計概念首次引進台灣ETF市場，展現共同創新研發實力。雙方自去年底開始洽商合作，研發包含股票及債券的多資產合成指數，臺灣指數公司日前所發布的「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，便由「台灣指數公司特選台灣動能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數」兩個指數合成，為國內首檔跨國動態多資產平衡指數設計，兆豐投信力挺台灣指數公司取得該指數授權，預計發行追蹤該指數之ETF並選擇於證券交易所掛牌，除樹立市場經典產品典範外，亦為雙方長遠合作關係往前再邁進一大步。

過去三年來，兆豐投信秉持專業、穩健及創新的經營理念，在深耕本土市場的同時積極與國際接軌，在各大指標性獎項中屢獲殊榮，包括獲得《指標》雜誌、晨星、理柏台灣基金獎、金鑽獎及台灣永續投資獎等多項榮譽。其中兆豐投信計量團隊在ETF創新、量化投資及永續金融等領域表現尤為亮眼，持續榮獲金椽獎、證交所發行貢獻獎及ESG發行獎等專業肯定。兆豐投信這次以發行被動式多資產ETF為起手勢，響應金管會六年藍圖打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策願景，提供國人理財與退休新選擇，並為強化台灣在亞洲資產管理領域關鍵地位盡一份心力。

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